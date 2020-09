Besonders auffällig sind die Füße: Dieser Zwergtaucher landete in Nußloch. Foto: Schmidt

Nußloch. (hs) Ein Vogel mit sehr eigenartigen Füßen ist kürzlich bei Familie Stapf in Nußloch gelandet. Die rief Kreisnaturschutzwart Heiner Schmidt an und bat ihn um eine Artenbestimmung. Die Antwort: Es handelte sich um einen jungen, jedoch bereits ausgewachsenen Zwergtaucher. Nur wie kam der hierher?

"Im Herbst sind alle unsere Vögel einem Zugtrieb unterworfen", sagt Experte Schmidt. Neben den bis nach Afrika fliegenden Zugvögeln gebe es auch "Standvögel" – also jene, die hier bleiben. Als "Strichvögel" ziehen sie aber umher, wenngleich im kleinerem Radius innerhalb Europas. So erklärt sich für Schmidt auch die Reise des Zwergtauchers nach Nußloch: "Vor dem winterlich kühlen Kraichgau zog es ihn rechtzeitig an die Gestade des Rheintals, um hier die Winterzeit zu verbringen." Schließlich gebe es im Rheintal nur selten längere Frostperioden. Denn Zwergtaucher ernähren sich etwa von kleinen Fischen, weshalb zugefrorene Gewässer ein Problem für sie wären.

"Die Gattung der ,Lappenfuß-Taucher’ sind keine guten Flieger", weiß der Kreisnaturschutzwart. Um Greifvögeln zu entgehen, würden sie meist nachts zum Flug aufbrechen. Schmidt glaubt, dass den Vogel über Nußloch die Kraft verlassen habe und er so im gepflegten Gartenteich der Stapfs habe landen wollen – und verfehlte letztlich sein Ziel. Doch er traf hier auf große Tierfreunde, die ihn sicher an Schmidt übergaben. Der Naturschutzwart setzte ihn nach einem "Fototermin" für die RNZ und mit Zustimmung des Zementwerk-Betriebsleiters Ulrich Schneider in ein Wasserbiotop im Nußlocher Steinbruch.