Nußloch. (axe) "Ein Fass ohne Boden." So bezeichnete Michael Molitor (SPD) in der Sitzung des Gemeinderates das alte Schulhaus im Ortsteil Maisbach. Auch wenn er die Finanzen meinte, so passt das Bild auch in anderer Hinsicht, da Wasser das Hauptproblem der ehemaligen Bildungsstätte ist.

In dem gelben Häuslein wird ein größerer Raum als Gemeindesaal genutzt, den Rest der Liegenschaft bewohnt eine Familie. Diese Familie aber sieht sich feuchten und schimmeligen Wänden im Keller wie im Hochparterre gegenüber, weil Wasser die Mauern hinaufkriecht.

Bereits vor anderthalb Jahren wurden erste Sanierungen beschlossen, jetzt sollen auf Basis eines Gutachtens umfangreichere Maßnahmen mit technischen Lösungen das schädliche Nass aus dem Gebäude vertreiben, wozu auch eine neue Heizungsanlage zählt.

Ralf Baumeister (FDP/BfN) erinnerte daran, gegebenenfalls gleich das Badezimmer mit zu renovieren. Bernhard Schuster (CDU) wiederum empfahl, das Haus komplett freizugraben und durchtrocknen zu lassen.

Der aktuelle Haushalt hat für das historische Häuschen in Maisbach 75.000 Euro vorgesehen. Dorle Terboven (FWV) meldete Zweifel an, dass diese Summe reichen werde. Und für die SPD, die gegen den vorgelegten Sanierungsplan stimmte, forderte Molitor die Verwaltung auf, nach günstigeren Alternativen zu suchen.

Die Freien Wähler andererseits votierten mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung gegen die Anschaffung neuen Schulmobiliars für die insgesamt acht Klassen der Lindenschule. Man könne nicht nachvollziehen, so Dorle Terboven, warum die vorhandenen Tische und Stühle bereits nach 17 Jahren ersetzt würden.

Die Schule erachtet die bisherigen Sitz- und Arbeitsgelegenheiten als ungeeignet für modernen Unterricht. Auch die anderen Fraktionen des Rates machten sich für einen Austausch stark. Demgemäß werden nun 200 Stühle für 23.562 Euro erstanden. Dazu liefert eine Firma aus Rauenberg 96 Einzel- und 64 Zweiertische zum Bruttopreis von 17.391 Euro.