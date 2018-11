Von Alexander Werschak

Nußloch. Stand die Kommunale Wohnungs- und Grundstücks GmbH (KWG) noch vor gut einer Dekade kurz vor dem Konkurs, so wirft sie mittlerweile Gewinne ab. Und trugen sich noch vor gut einem Jahrzehnt nicht wenige im Gemeinderat mit dem Gedanken, die vollkommen defizitäre Gesellschaft abzuwickeln, könnte jetzt sogar ein neues Bauprojekt von der KWG gestemmt werden. Jedenfalls klang in der vergangenen Zusammenkunft der Bürgervertretung an, dass es sich die Räte durchaus vorstellen könnten, die KWG mit der Entwicklung von Sozialwohnungen im siechen "Flickbau" in der Kaiserstraße zu betrauen.

Grund für das wohlmeinende Vertrauen sind die anhaltend guten Bilanzen des früheren Millionengrabes. Sicher: Die Kommunale Wohnbaugesellschaft ist immer noch eingemauert von Verbindlichkeiten. Fast 1,2 Millionen Euro schuldet sie am Kreditmarkt und weitere fast 4,6 Millionen Euro der Gemeinde Nußloch, die vor zwölf Jahren Darlehen von über 6,5 Millionen Euro für sie abgelöst hatte. Und weil die KWG einen Verlustvortrag von beinahe noch 8,5 Millionen Euro vor sich herschiebt, weist die Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 2,7 Millionen Euro aus.

Beides aber hat sich kontinuierlich auf die eben genannten Zahlen verringert, die für 2017 in den Büchern stehen. Vorgestellt wurden diese - der Jahresabschluss und Beteiligungsbericht der KWG - in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats von Geschäftsführer Götz Bayer. Der Diplom-Kaufmann scheint ein ausgesprochen gutes Näschen nachgerade für die Tongrube zu haben, denn das Hauptgeschäft der Gesellschaft entwickelt sich prächtig.

So entfallen dann auch ein Großteil der Umsatzerlöse in der Gewinn- und Verlustrechnung auf das Tongeschäft: 1,4 von 1,7 Millionen Euro an Gesamterträgen realisierte die KWG im vergangenen Jahr mit dem Tonverkauf und dem Verfüllen der ausgebaggerten Areale mit Erdaushub. Der Rest resultiert im Wesentlichen aus Mieteinnahmen.

Der GmbH gehören Wohnungen in der Siedler-, Kaiser-, Blumen- und Hauptstraße sowie "Am Leimbach"; sie besitzt Ladengeschäfte in der Sinsheimer Straße, ist Eigentümerin des Kindergartens in der Barlachstraße und Miteigentümerin der Parkgarage am Birkenweg, die sie auch betreibt.

Dass der Überschuss 2017 mit knapp 300.000 Euro gut zweieinhalbfach so hoch ausfiel wie im Vorjahr, hat auch damit zu tun, dass der Preis für den Ton marktgerecht angehoben wurde. Nußlochs erdiger Exportschlager ist nämlich von feiner Qualität und taugt sowohl für hochwertige Mauerziegel wie für gefragte mineralische Basisabdichtungen. Ein vor vier Jahren geschlossener Tonliefervertrag sollte dieses Betätigungsfeld bis wenigstens 2025 sichern. Und in den zurückbleibenden Gruben kann weiterhin Aushub bis Belastungsstufe Z2 versenkt werden, was dank der allerorts brummenden Baumaschinen ein lohnender Geschäftszweig bleiben dürfte.