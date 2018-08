Nußloch. (cm) 2.50 Uhr: "Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Schubertstraße, sechs Bewohner gemeldet." 3.06 Uhr: "Alle Bewohner bis auf eine ältere Frau im Erdgeschoss in Sicherheit; deren Verbleib ist noch unklar." 3.10 Uhr: "Alle Bewohner in Sicherheit." Die Informationen der Polizei endeten in der Nacht auf Dienstag mit einer erlösenden Nachricht: Beim Brand des zweigeschossigen Mehrfamilienhauses ist niemand verletzt worden. Allerdings ist die Dachgeschosswohnung - hier brach das Feuer aus - unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro, die Ermittlungen der Heidelberger Kriminalpolizei zur Ursache laufen noch.

"Schon auf der Anfahrt haben wir einen hellen Lichtschein gesehen", berichtet Feuerwehrkommandant Bernd Rensch. "Die Flammen schlugen zwei bis drei Meter hoch aus dem Dach." Die Feuerwehr versuchte, die Seniorin im Erdgeschoss durch Klopfen und Klingeln zu wecken - ohne Erfolg. "Sie war schwerhörig", so Rensch. "Wir haben die Wohnung dann gewaltsam geöffnet." Parallel begann das Löschen sowohl von innen über das Treppenhaus als auch von außen mit der eigenen Drehleiter und später zusätzlich mit jener aus Wiesloch. "Das Feuer hat sich unter den Ziegeln durchgefressen", berichtet Rensch. Aus der brennenden Wohnung konnten die Einsatzkräfte noch eine Katze retten, so der Feuerwehrchef. Nach etwa zwei Stunden war auch das letzte Glutnest gelöscht. Im Einsatz waren 42 Feuerwehrleute aus Nußloch, Sandhausen und Wiesloch.