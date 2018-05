Von Benjamin Miltner

Nußloch. Altlasten holen einen oftmals ein - auch wenn man damit überhaupt nichts zu tun hat. So geht es gerade Joachim Förster. Nußlochs Bürgermeister hat neuerdings einen Fall auf seinem Schreibtisch, dessen Ursache über 40 Jahre in der Vergangenheit liegt. Es geht um die ehemalige Kreismülldeponie (KMD) am Ortsausgang nach Walldorf.

Im Abstrom der Deponie - gleichzeitig der Zustrom zum Trinkwasserbrunnen der Gemeinde Nußloch - wurden nach Auskunft des Landes-Umweltministeriums im Mai 2017 Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) nachgewiesen. Auch das Trinkwasser zeige eine geringfügige Beeinflussung, wie Ralph Adameit bestätigt. Der Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises erläutert: "Im Rahmen neuer Untersuchungen soll nun geklärt werden, ob diese Beeinflussung auf die Deponie zurückzuführen ist."

Hintergrund Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) sind künstlich hergestellte Stoffe aus Kohlenstoffketten verschiedener Längen. Sie sind wasser-, schmutz- sowie fettabweisend und dank dieser Eigenschaften unter anderem in Jacken, Möbeln, Pfannen, Feuerlöschschaum und Hochglanzpapier zu finden. Die Stoffe bauen sich in der Umwelt über Jahrhunderte nicht ab. Der Fund von PFC auf fast [+] Lesen Sie mehr Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) sind künstlich hergestellte Stoffe aus Kohlenstoffketten verschiedener Längen. Sie sind wasser-, schmutz- sowie fettabweisend und dank dieser Eigenschaften unter anderem in Jacken, Möbeln, Pfannen, Feuerlöschschaum und Hochglanzpapier zu finden. Die Stoffe bauen sich in der Umwelt über Jahrhunderte nicht ab. Der Fund von PFC auf fast 750 Hektar Ackerland im Mannheimer Norden sowie rund um Rastatt hat 2015 für viel Aufsehen gesorgt. Die Frage der Gefährlichkeit von PFC ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Laut Umweltbundesamt erwiesen sich die Chemikalien in Tierversuchen bei kurzzeitiger Belastung über die Nahrung, die Luft und die Haut als mäßig giftig, in Langzeitstudien mit Ratten und Mäusen jedoch als krebsfördernd. Laut dem Sozialministerium des Landes steht PFC in Verdacht, die Fruchtbarkeit von Frauen wie Männern zu beeinträchtigen. Das Amt betrachtet PFC als "besonders besorgniserregend". Für PFC existieren keine Grenzwerte, jedoch beispielsweise in der Trinkwasserverordnung Leitwerte und gesundheitliche Orientierungswerte. bmi

Besteht ein Grund zur Beunruhigung? Klares Nein, heißt es aus dem Rathaus. "Das ist nichts Dramatisches, die Trinkwasserversorgung ist und war nie gefährdet", betont Joachim Förster. Der Bürgermeister verweist auf die Kontrollen, die ohnehin schon monatlich bei den Trinkwasserbrunnen der Gemeinde durchgeführt werden. Nun käme eben einmalig eine größere Untersuchung dazu, bei der auch aus dem Boden Proben genommen würden. "Da muss man gründlich sein und dranbleiben - und das machen wir auch", verspricht Förster.

Nun soll also im Bereich der ehemaligen Kreismülldeponie eine "weitere orientierende Altlastenuntersuchung durchgeführt werden", wie es seitens des Rhein-Neckar-Kreises heißt. Ein Fördermittelbedarf in Höhe von 80.000 Euro war im Dezember 2017 vom Landratsamt gemeldet und im März 2018 vom Land in sein Förderprogramm "Wasserwirtschaft und Altlasten 2018" aufgenommen worden. "Die Maßnahme wird sehr wahrscheinlich vom Land zu 100 Prozent gefördert", bestätigte Adameit. Allerdings müsse der finale Zuwendungsantrag von der Gemeinde Nußloch als Eigentümer der betroffenen Fläche gestellt werden.

Pikant dabei: In Nußloch war lange niemand über das Vorgehen informiert. Auch Bürgermeister Joachim Förster - seit 1. März dieses Jahres im Amt - wusste bis zu einer entsprechenden Meldung aus dem Stuttgarter Umweltministerium nichts davon. Mittlerweile hat die Gemeinde aber laut Förster den Antrag formal gestellt.

"Parallel dazu haben wir mit einem Ingenieurbüro Kontakt aufgenommen", erklärt er. Noch in diesem Jahr sollen die Untersuchungen beginnen, 2019 dann die Ergebnisse vorliegen.

Die Kreismülldeponie befand sich an der Kreisstraße in Richtung Walldorf, zwischen Leimbach und Tongrube. Heute befinden sich dort Ackerflächen und das Gelände des Nußlocher Schützenvereins.

Die Mülldeponie wurde bis in die 70er Jahre die meiste Zeit vom Kreis, aber auch über fünf Jahre von der Gemeinde genutzt und laut Förster vor über 40 Jahren stillgelegt. Still war es auch um sie geworden - nun rücken ihre Altlasten die Mülldeponie wieder in den Blickpunkt.