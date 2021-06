Von Alexander Werschak

Nußloch. Droht hier der nächste Bürgerentscheid in der Region? Jedenfalls formiert sich zurzeit auch in Nußloch Widerstand gegen ein angedachtes Bauvorhaben – und einmal mehr ist ein Supermarkt der Stein des Anstoßes. Im Namen dieser Kritiker meldete sich eingangs der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderates Udo Lahm mit Fragen zum "Einzelhandel Nord" zu Wort, obschon dieser gar nicht Teil der Tagesordnung war. Begleitet wurde er von einer Reihe Mitstreiterinnen und Mitstreiter; Strukturen einer Initiative werden laut Lahm momentan aufgebaut.

Zur Erinnerung: Schon seit Jahren wird ein möglicher Lebensmittelmarkt am nördlichen Ortseingang von Nußloch kontrovers am Ort wie in der Bürgervertretung diskutiert. Mit dem vergangenen Haushalt 2020 wurden schließlich auf Antrag der Liberalen Finanzmittel bereitgestellt, um eine entsprechende Planung anzugehen.

In der Februarsitzung dieses Jahres dann beauftragte der Gemeinderat mit den Stimmen von CDU, FDP/BfN und SPD für gut 46.000 Euro die MVV Regioplan GmbH damit, die Aufstellung eines Bebauungsplans "Einzelhandel Nord" vorzubereiten. Wobei die Sozialdemokraten ihre Zustimmung mit der Schaffung zusätzlichen Wohnraums verknüpften.

Das Mannheimer Planungsbüro will im Vorfeld die städtebaulichen, erschließungstechnischen, verkehrlichen, gestalterischen und ökologischen Optionen beleuchten sowie frühzeitig etwaige genehmigungsrechtliche Vorbehalte von Behörden oder Trägern öffentlicher Belange ausräumen. Plangebiet ist eine 1,5 Hektar große Sonderbaufläche im aktuellen Flächennutzungsplan, die an eine potenzielle Wohngebietserweiterung grenzt. Außerdem soll der Handelsstandort am Prozessionsweg den Ansprüchen an einen modernen ÖPNV-Knotenpunkt genügen, um der von vielen ersehnten Verlängerung der Straßenbahnlinie von Leimen nach Nußloch nicht im Weg respektive im Gleis zu stehen.

Zurück zur letzten Ratsversammlung: Zwischen den Zeilen schwang der Vorwurf einer fehlenden Information sowie Beteiligung der Bürgerschaft mit, als Udo Lahm bemängelte, das Vorhaben sollte besser kommuniziert werden. Ob ein Einzelhandelsgutachten erstellt, das Konzept öffentlich vorgestellt würde, wollte er wissen. Dass ihn solcherlei erweichen wird, dürfte allerdings kaum zu erwarten sein. Geschäfte und Märkte müssten in die Ortsmitte, appellierte Lahm mit Nachdruck und brandmarkte den Standort als schädlich für die Umwelt, weil er eine wertvolle Grünfläche der Bebauung opfern würde. Eine Mitstreiterin ergänzte, dass es in Discountern darüber hinaus keine nachhaltigen Produkte zu kaufen gäbe.

Voraussichtlich im September wird die Bürgervertretung über die Aufstellung eines Bebauungsplans "Einzelhandel Nord" beraten, skizzierte Rathauschef Joachim Förster den derzeitigen, noch sehr frühen Verfahrensstand. Sollte das Gremium einen Aufstellungsbeschluss fassen, müssten Gutachten klären, inwieweit ein Bedarf bestehe und welche Auswirkungen ein Supermarkt im Norden auf die Ortsmitte wie auch die anderen Lebensmittelläden in Nußloch hätte. Umfang und Formate der Öffentlichkeitsbeteiligung würden vom Gemeinderat festgelegt.

Kaum hatte Förster die Bürger zu beruhigen versucht, erhoben sich diese von ihren Plätzen und steuerten den Ausgang an. "Wollen Sie nicht warten, was die Gemeinderäte später vielleicht dazu sagen?" In Nußloch nämlich ist zwar die Fragestunde der Bürgerschaft immer zu Beginn der Sitzungen, die der Räte jedoch erst kurz vor Ende. Von Försters Anregung offensichtlich umgestimmt, kehrte eine Reihe der "Nordmarktgegner" kurz darauf wieder auf ihre Stühle zurück.

Dieses augenscheinliche Desinteresse aber löste bei einigen der Bürgervertretern zumindest innerliches Kopfschütteln aus. Stellvertretend für diese bezeichnete es später ein merklich vergrätzter Michael Molitor (SPD) als "unangemessen", dass man die Antworten und Einlassungen der Räte nicht abwarten wollte. Inhaltlich begründete Ralf Baumeister kurz das Ansinnen der Liberalen: Es gebe viele, die sich einen Markt im Norden wünschten; und ältere Gutachten hätten einen Bedarf hieran aufgezeigt. Rouven Röser (CDU) stellte wie zuvor der Rathauschef heraus, dass man noch ganz am Anfang des Planungsprozesses sei.

Die Grünen andererseits sind erklärte Gegner des Nordstandorts: Uwe Kleinert verlieh seiner Hoffnung nach einem breiten Meinungsbild aus der Bevölkerung Ausdruck. Yannick Veits machte deutlich, dass die Ökopartei penibel auf eine ausreichende Bürgerbeteiligung achten werde.

Stets schwingt bei den Debatten um den Markt, meist unausgesprochen, ein für manche eher unliebsamer Gedanken mit – der Markt könnte Türöffner für eine Wohnsiedlung auf der benachbarten Vorratsfläche werden. Bernhard Schuster (CDU) artikulierte das jetzt völlig unverblümt: Angesichts der finanziellen Entwicklung werde die Kommune über kurz oder lang ein neues Baugebiet ausweisen müssen.