Nußloch. (pol/kau) Ein 35-Jähriger hat sich bei Arbeiten an einem Stromverteilerkasten schwer verletzt, meldet die Polizei. Der Arbeitsunfall ereignete sich am Freitag gegen 11 Uhr im Zuge der Renovierung eines ansässigen Supermarkts. Aus bisher ungeklärten Gründen entstand am Verteilerkasten ein Lichtbogen, der den Arbeiter traf.

Schwer verletzt suchte er mit Hilfe eines Arbeitskollegen einen nahegelegenen Arzt in der Hauptstraße auf. Dieser forderte aufgrund der starken Verbrennung einen Rettungshubschrauber an, der den Verletzten in eine Unfallklinik flog. Lebensgefahr besteht nicht.