Nußloch. (pri/rl/luw) Ein VW-Golf ist am Donnerstagvormittag in der Massengasse in Nußloch nahezu ungebremst auf einen Lastwagen gefahren. Zum Zeitpunkt des Unfalls stand der Mercedes-Lastwagen nahe der Einmündung in die Hauptstraße am rechten Straßenrand. Offenbar wollte der Fahrer des Lastwagens gerade aus seinem Führerhaus aussteigen, als der VW von hinten gegen das Fahrzeug prallte.

Nach RNZ-Informationen wurde der Fahrer des VW wohl durch die tief stehende Sonne geblendet, was seine Sicht auf die Straße behinderte und die Kollision verursacht haben könnte. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Aufprall löste im VW-Golf Airbags aus, die Front des Autos wurde stark beschädigt.

Am Lastwagen wurden ein Rücklicht demoliert und die hintere Stoßstange verbogen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Update: 4. Oktober 2018, 20.36 Uhr