Hat allen Grund zur Freude: Rosi Rosenlehner mit ihrem Chihuahua Charly in ihrer neuen Wohnung in Gauangelloch. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Leimen-Gauangelloch/Gaiberg. Gerahmte Fotos von ihrer Tochter, von dem Enkelkind und von Hund Charly hängen in der Wohnung. Ein Sessel, ein runder Tisch, ein Schlafsofa, eine Kommode, auf der ein neuer Fernseher steht. Und es gibt viele Fenster. Es ist hell in der Wohnung. "Ich fühle mich hier unheimlich wohl", sagt Rosi Rosenlehner glücklich. Seit Oktober wohnt die 65-jährige Sozialhilfeempfängerin in einer etwa 38 Quadratmeter großen Ein-Zimmer Wohnung in Leimens Ortsteil Gauangelloch mit ihrem Chihuahua Charly. Und auch Charly fühlt sich sichtbar wohl im neuen Heim.

Die Wohnung hat eine geräumige Küche, ein Bad mit Fenster, einen Abstellraum und eben ein Wohnzimmer, das nachts schnell einmal zum Schlafzimmer umfunktioniert wird. Es ist nicht nur hell, sondern auch warm in der Wohnung. Sie friere nun nicht mehr, meint Rosi Rosenlehner. Was für viele Menschen selbstverständlich ist, ist für die 65-Jährige ein Grund zur Freude.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2017 zog Rosi Rosenlehner in eine "Notunterkunft" des Gaiberger Sportclubs (SC), weil ihr sonst die Obdachlosigkeit gedroht hätte. Die Schiedsrichterkabine hatte der SC zuvor als Ablagefläche genutzt, die Räume hatten keine Fenster. Die "Küche" bestand aus einem Tisch, auf dem eine mobile Herdplatte stand, und einer Mikrowelle.

Die Notunterkunft war als Notlösung gedacht. Alle Bemühungen, eine richtige Wohnung zu finden, scheiterten. Eine Sozialhilfeempfängerin mit Hund wollte keiner haben. Vom Jobcenter fühlte sich die damals am Grauen Star erkrankte 65-Jährige im Stich gelassen, sie sah sich von der Behörde wie eine Nummer behandelt und keiner habe sich zuständig gezeigt. Die Aussicht auf eine kleine Wohnung in Gaiberg scheiterte in letzter Minute.

Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel nahm sich der Sache an und fand schließlich im März dieses Jahres eine Ferienwohnung in Gaiberg für die 65-Jährige. Die Ferienwohnung war allerdings zeitlich begrenzt, der Mietvertrag lief Ende September aus. In der Zwischenzeit suchte die Gemeinde mit Hochdruck nach einer Wohnung für Rosi Rosenlehner, doch hier wieder das Gleiche: Eine Sozialhilfeempfängerin mit Hund wollte keiner.

"Es war deprimierend, es kamen nur Absagen", berichtet Petra Müller-Vogel, die sogar bei Wohnungsbesichtigungen mit dabei war. Auch in den Supermärkten hing Rosi Rosenlehner Wohnungsgesuche an "Schwarzen Brettern" mit einem Foto von sich und Charly aus. Und dann klappte es endlich doch: Die Gemeinde fand jene schöne zeitlich unbegrenzte Wohnung in Gauangelloch.

"Die Behörden haben sofort zugestimmt", freut sich Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Schnell wurden auch die Anträge bearbeitet. Die nächste Hürde stand aber aus: Außer der Küche war die Wohnung leer und die ehemalige Einrichtung passte aufgrund des Platzes nicht in die neuen Räume.

Die Gaiberger schenkten Rosi Rosenlehner daraufhin ein Sofa, einen Tisch und verschiedene andere kleine Wohnungsstücke. Rathauschefin Petra Müller-Vogel half der 65-Jährigen beim Umzug. Für den ganzen Rückhalt der Gaiberger und allen voran deren Bürgermeisterin ist Rosi Rosenlehner sehr dankbar. Auch gesundheitlich gehe es ihr jetzt wieder besser, erzählt sie der RNZ. Ihr Grauer Star sei endlich operiert worden und sie könne fast wieder normal sehen.

Und noch ein glückliches Ereignis gibt es: Durch die Berichte der RNZ habe sie wieder Kontakt zu ihrer Tochter. Und sie sei sogar Oma, erzählt sie stolz.