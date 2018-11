Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Was andere Städte und Gemeinden in der Region schon längst haben, hat jetzt auch Neckargemünd - einen Neujahrsempfang. "Wenn ich zum Bürgermeister gewählt werde", hatte sich Frank Volk gesagt, "dann werde ich eine solche Veranstaltung ins Leben rufen." Dieses Vorhaben hat der Bürgermeister in die Tat umgesetzt und damit einen weiteren Schritt in Sachen "Kommunikation, gegenseitiger Austausch und Vernetzung der Akteure" - sein großes Thema - getan. Mit dem Neujahrsempfang, der auf den Jahresauftakt des Gewerbevereins aufbaut, soll eine gute neue Tradition begründet werden.

Rund 300 Gäste waren der Einladung der Stadt in die Aula des Schulzentrums gefolgt, von denen Bürgermeisterstellvertreter Winfried Schimpf einige namentlich besonders begrüßte, wie die frühere Europaabgeordnete Diemut Theato, den Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein oder Bürgermeister aus den benachbarten Gemeinden. Wunderbar gestaltete die Musikschule Neckargemünd mit ihren musikalischen Beiträgen das Programm und ließ mit bemerkenswerten Interpretationen aufhorchen. Bürgermeister Volk zeigte sich davon und auch von der hervorragenden Ausbildung der Musikschule schlicht und einfach begeistert.

Hintergrund Die Durchführung eines Blutspendetermins in der Stadt war 2017 nach vielen Jahren des Pausierens ein Novum, das eine Wiederholung finden soll. Ganz bewusst hatte Bürgermeister Frank Volk die Ehrung der Blutspender, die bislang bei einer Gemeinderatssitzung stattfand, in den Rahmen des Neujahrsempfangs verlegt. "Wir wollen damit klar zum Ausdruck bringen, welch hohen [+] Lesen Sie mehr Die Durchführung eines Blutspendetermins in der Stadt war 2017 nach vielen Jahren des Pausierens ein Novum, das eine Wiederholung finden soll. Ganz bewusst hatte Bürgermeister Frank Volk die Ehrung der Blutspender, die bislang bei einer Gemeinderatssitzung stattfand, in den Rahmen des Neujahrsempfangs verlegt. "Wir wollen damit klar zum Ausdruck bringen, welch hohen Stellenwert dieses Engagement hat", betonte er. Er wie auch die Leiterin der DRK-Bereitschaft Alexandra Erni wiesen auf die Notwendigkeit des Blutspendens hin, das als stille, anonyme Hilfe ganz besondere Wertschätzung verdiene. Allein in Baden-Württemberg werden täglich rund 1000 Liter Blut benötigt, um die Versorgung in Krankenhäusern sicherzustellen. Bei einer Blutspendeaktion werden von einem Spender etwa 500 Milliliter Blut entnommen und somit sind 2000 Spender nötig, um die erforderliche Tagesmenge zu erhalten. Als Zeichen des Dankes sowie der Wertschätzung und Anerkennung ging für 50-maliges Blutspenden an Heidi Kampffmeyer die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz. 25-mal war Klaus Piston beim Blutspenden und wurde mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Blutspenden nahmen Petra Burger, Birgit Gries und Thomas Pittmann entgegen. Volk hoffte, die Ehrung bewege weitere Bürger dazu, Blutspender zu werden. Mit einem herzlichen Dank verabschiedete Bürgermeister Frank Volk zudem die Gästeführerinnen Helga Richter-Mack und Beate Heydegger: "Über lange Jahre haben Sie den Gästen unsere schöne Stadt nähergebracht." 15 Jahre lang übernahm Helga Richter-Mack Gästeführungen in deutscher, englischer und französischer Sprache in der Altstadt und auf der Burg Dilsberg. Beate Heydegger tat es ihr gleich - 19 Jahre lang. Sie machte Führungen in Deutsch und Englisch, initiierte öffentliche Sonntagsführungen auf dem Dilsberg und erarbeitete eigene Themenführungen. Ein Dank galt auch den Organisatorinnen des Neujahrsempfangs, den städtischen Mitarbeiterinnen Petra Polte, Regina Watzelt und Thordis Taag. Letztere hatte als Vorsitzende des Gewerbevereins für die Nutzung des Angebots des örtlichen Einzelhandels geworben, der auch mit guten Onlineshops vertreten ist. Sie gab einen Ausblick auf die zehn Abendbummel-Themen im neuen Jahr und hoffte auf ein verstärktes Engagement der Gewerbetreibenden in der Vorstandschaft, in der sie derzeit nicht mehr vertreten sind. Geplant sei beispielsweise, den Beirat als beratendes Gremium breiter aufzustellen. (nah)

Den Abend hatten die Dilsberger Nachtwächter mit ihrem Nachtwächterruf eröffnet. Auch das letzte Wort des Abends beanspruchte in Person von Gerhard Horchheimer ein Nachtwächter, der mit seinem Witz das Publikum herzlich zum Lachen brachte. Dazwischen lagen Rückblick und Ausblick des Bürgermeisters auf diverse Projekte - angefangen vom geplanten Feuerwehrhaus Dilsberg bis zur Anschaffung einer Kehrmaschine - die Ausführungen von Thordis Taag, der Vorsitzenden des rührigen Gewerbevereins, und die Blutspenderehrung.

Auf eine beachtliche Liste an Vorhaben aus dem Jahr 2017 konnte Bürgermeister Volk verweisen. Als wichtigstes Ereignis wurde erfolgreich die Großbaustelle über die gesamte Neckargemünder Ortsdurchfahrt der B 37/45 in siebeneinhalb Monaten bewerkstelligt. Die Verzögerungen hielten sich in überschaubaren Grenzen und so habe sich laut Volk in der Region ein geflügeltes Wort herausgebildet: "Alle Baustellen müssen in Zukunft so laufen wie in Neckargemünd." Den Umbau der Verwaltung erwähnte er und das Abhalten von Bürgersprechstunden in den Ortsteilen.

Auf große Resonanz stieß der von der Stadt organisierte Vereinsabend. Die Zuweisung und Unterbringung von 100 Flüchtlingen wurde bewältigt, die Altstadtsatzung verabschiedet, der Gewerbepark an der B 45 gestartet, die Rettung der Jugendherberge Dilsberg herbeigeführt und die Erweiterung des Kindergartens Mückenloch in die Wege geleitet.

Integration und Teilhabe sind wichtige Säulen einer funktionierenden Bürgergesellschaft, betonte Volk. So lud er zur Mitarbeit und zum Mitgestalten ein, etwa in die Arbeitskreise des Stadtmarketings, zum Stadtputztag am 10. März und zum Freiwilligentag am 15. September. Das Jubiläum "150 Jahre Elsenztalbahn" wird am 24. Juni gefeiert. Als große Herausforderungen nannte er die Bemühungen für den Klimaschutz und die Unterbringung von weiteren 100 Flüchtlingen. In diesen Bereichen setzt die Stadt auf die interkommunale Zusammenarbeit im Gemeindeverwaltungsverband.

An die Bürger appellierte er, freien Wohnraum zur Unterbringung von sozial Schwachen und Flüchtlingsfamilien zu melden, und an die Politik, die Kommunen verstärkt finanziell zu entlasten: 5000 Euro netto kostet die Stadt jeder Kindergartenplatz und 1400 Euro wird für jeden Schüler im Jahr ausgegeben. Für Kinder, Jugendliche und Bildung wende die Stadt zusammen rund 5,4 Millionen Euro jährlich auf.