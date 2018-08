Eppelheim. (sg) Der in früheren Jahren traditionelle "Neujahrsempfang für die Bürgerschaft" zur Begrüßung des neuen Jahres wurde von Bürgermeisterin Patricia Rebmann neu belebt und gleich mit einigen Neuerungen versehen, die bei den Gästen sehr gut ankamen. Beispielsweise gab es neben Sekt, Saft und Brezeln zusätzlich eine symbolträchtige Neujahrsbrezel. Die Rathauschefin verriet den Bürgerinnen und Bürgern auch gleich, wofür das überdimensionale Backwerk steht: "Sie symbolisiert unsere Stadtgesellschaft, die zusammensteht und zusammenhält. Deshalb darf sich jeder als Teil davon ein Stück nehmen."

Als weitere "Weltpremiere" wurde der erste Eppelheimer Rathausorden präsentiert. Das Schmuckstück, das Patricia Rebmann aus eigener Tasche finanzierte und persönlich an alle Gäste des Neujahrsempfangs verteilte, trug das lateinische Motto "Pro salute omnium - Zum Wohle aller". Der erste Orden gebührte in freundschaftlicher Verbundenheit ihrem Bürgermeisterkollegen Nils Drescher aus Plankstadt, der zweite ging an den CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers.

Eine Spendenübergabe an Julia Heffner vom Mannheimer Verein "Elternkreis Frühgeborener und kranker Neugeborener" gab es auch noch. Die Vorsitzende durfte von ECC-Kerwebürgermeisterin Sandra Schönerstedt den bei der Kerwe gesammelten und vom ECC aufgerundeten Betrag von 333,33 Euro in Empfang nehmen. "Gute Chancen von Anfang an - das ist es, was wir allen Kindern wünschen", betonte Rebmann bei der Geldübergabe. Dem großen Chor des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums gelang es unter der Leitung von Valerie Schnitzer, mit schönen Liedstücken den kurzweilig gestalteten Neujahrsempfang musikalisch zu bereichern.

In Anbetracht der kritischen Finanzlage der Stadt brach Thomas Hübler als Sprecher der mehr als 50 Vereine und Hilfsorganisationen eine Lanze für das Ehrenamt. Er appellierte an die gewählten Vertreter: "Besucht die Vereine, schaut was dort im Bereich Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, Integration von Flüchtlingen, bei der Inklusion, der Kooperation mit Schulen und anderen Einrichtungen getan wird. Sprecht mit und nicht nur über die Vereine." Bei der Erhöhung der Hallengebühren bat er um eine wohlwollende Regelung für die Vereine.

Die Stadtverwaltung bat er, den "Tag des Ehrenamts" neu zu beleben. Und die Vereine rief er auf: "Arbeitet wieder enger zusammen, sucht Kooperationen und besucht euch wieder öfters gegenseitig bei Veranstaltungen." An die Bürgermeisterin richtete er den Wunsch: "Bitte machen Sie so gut weiter, wie Sie begonnen haben." Als Vertreter der Kirchengemeinden ging Pfarrer Detlev Schilling auf die Bedeutung von Glück, Hoffnung, Mut, Gerechtigkeit und Frieden ein.