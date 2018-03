An der Lobenfelder Straße wurde mit dem Abriss eines Gebäudes Platz für die Erweiterung der Feuerwehr gemacht. Foto: mgs

Spechbach. (mgs) Ein Bauzaun an der Lobenfelder Straße markiert die Stelle, an der die Freiwillige Feuerwehr ein neues und größeres Domizil erhalten wird. Volker Sternemann, Architekt und Stadtplaner im Büro Sternemann und Glup aus Sinsheim, stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den zahlreich erschienenen Besuchern die Entwurfsplanung vor. Das Gremium gab anschließend grünes Licht dafür, dass auf dieser Basis das Vorhaben weiterentwickelt, der Architektenvertrag geschlossen und der Bauantrag formuliert werden kann.

Im Gesamten sind für die Sanierung und Erweiterung 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Gemeinde kann die Kosten nicht alleine stemmen und wird daher alle Möglichkeiten der Förderung ausnutzen. Die momentan vorhandene Nutzfläche vergrößert sich nach Sanierung und Anbau von 244 Quadratmetern auf 700 Quadratmeter. Keine überzogenen Forderungen für Raumgrößen und Einrichtung, sondern der Norm entsprechende Planungen wurden in den Entwurf eingearbeitet. Planungen, für die unter anderem Feuerwehrkommandant Michael Scholl und Kreisbrandmeister Udo Dentz wichtige Ratgeber waren.

Unter der Prämisse, die Funktionen klar zu trennen, ließ der Entwurf zusätzlich zur Sanierung des bestehenden Gebäudes noch einen unmittelbaren Anbau erkennen sowie einen barrierefreien Zugang, einen Ausgleich der Höhendifferenzen und Wege für die Zu- und Abfahrt. Die Fahrzeughalle wird Platz für alle Einsatzfahrzeuge, Werkstatt und Lagerräume bieten. Die einsatzrelevanten Räume sind auf einer Ebene untergebracht, die Sichtbeziehung zum Funkraum ist gewährleistet und durch die neue Platzaufteilung verbessern sich die Abläufe im Falle eines Einsatzes.

Ein kreuzungsfreier Alarmweg führt stufenlos vom eigenen Spind weiter in die Fahrzeughalle. Es werden separate Umkleidekabinen für Herren und für Damen, jeweils mit Duschen und WCs ausgestattet, entstehen. Im Obergeschoss werden ein Aufenthaltsraum, Räume für Ausbildung und Besprechungen sowie Platz für die Jugendfeuerwehr entstehen. Das Obergeschoss kann von anderen genutzt werden - zum Beispiel vom DRK und der VHS - und den Charakter eines Dorfgemeinschaftshauses haben.

Während der Bauphase ist die Funktionsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr vollumfänglich gewährleistet, betonte Bürgermeister Guntram Zimmermann. Von Seiten des Gemeinderates wurde der Umbau in zwei Abschnitten begrüßt und die Hoffnung ausgesprochen, dass die Finanzierung gelingt und die Akzeptanz in der Bevölkerung für das Vorhaben vorhanden ist.