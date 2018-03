Der städtische Bauhof in Neckargemünd befindet sich in der Julius-Menzer-Straße. Nach Ansicht der Stadträte ist das Gelände für andere Nutzungen viel besser geeignet. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die vier Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) - das sind Neckargemünd, Bammental, Wiesenbach und Gaiberg - wollen künftig noch mehr gemeinsame Sache machen. Das wurde in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Neckargemünder Gemeinderates deutlich, als über die nächste Verbandsversammlung am morgigen Mittwoch, 7. März, um 16 Uhr im Neckargemünder Rathaus beraten wurde.

Wie kann die interkommunale Zusammenarbeit weiter ausgebaut und gestärkt werden? Über diese Frage würden sich die vier Bürgermeister derzeit unterhalten, berichtete Neckargemünds Rathauschef Frank Volk. Eine Möglichkeit sei ein gemeinsamer Bauhof mit Gärtnerei. Bisher hat noch jede Kommune ihren eigenen Bauhof. In Neckargemünd befindet sich dieser in der Julius-Menzer-Straße, zudem gibt es eine Stadtgärtnerei zwischen der Bahnlinie und der B 45.

"Wir haben die Bauhöfe informiert, dass es solche Überlegungen gibt und wir diskutieren können", berichtete Volk. "Der Prozess ist absolut ergebnisoffen." Es sei unklar, ob ein Bauhof für vier Kommunen mit einer Gemarkungsfläche von insgesamt 50 Quadratkilometern überhaupt funktioniere. "Das muss jemand mit einem externen Blick untersuchen", so Volk. "Da geht es auch um Vertrauen und Transparenz." Einfache Fragen, wo die Kehrmaschine oder der Winterdienst zuerst fahren, seien zu klären. "Das geht nicht in kürzester Zeit, wir reden über einen Zeithorizont von drei bis zehn Jahren für einen gemeinsamen Bauhof oder auch eine partielle Zusammenarbeit", so Volk. Es gebe viele Möglichkeiten. Wichtig sei, dass die Arbeitnehmer keine Nachteile erleiden, wenn sie künftig beim GVV angestellt sind. "Das treibt die Mitarbeiter um", wusste der Rathauschef.

"Es ist höchste Zeit, dass es im Bereich des GVV eine intensivere Zusammenarbeit gibt", meinte Werner Heid von der Stadtverwaltung. Ein zentraler Bauhof sei nur ein Beispiel von vielen. Sinnvoll könne zum Beispiel sein, dass die für dieses Jahr geplante eigene Kehrmaschine für Neckargemünd auch in den anderen Orten eingesetzt wird, um sie auszulasten. "Es geht nicht darum, Personal einzusparen, sondern dessen Einsatz zu optimieren." Bei den Klimaschutz- und den Integrationsmanagern sei man den Weg bereits gegangen. Auch bei Friedhöfen sei noch einiges denkbar. "Es muss nicht das endgültige Ziel sein, ganze Aufgaben an den GVV abzugeben", sagte Heid. Die Angst der Gemeinden sei, dass sie dann nichts mehr alleine bestimmen könnten. Bei der Musik- und der Volkshochschule funktioniere die Zusammenarbeit auch schon seit vielen Jahren erfolgreich. Hier gebe es keine Berührungsängste. "Das ist auch in anderen Bereichen möglich", war sich Heid sicher.

Thomas Schmitz (Grüne) wehrte sich zunächst gegen den "Neckargemünder Imperialismus", der immer wieder unterstellt werde. Weil Neckargemünd im GVV fünf von zehn Stimmen hat, kann gegen den Willen der Stadt nichts umgesetzt werden. "Es stimmt aber nicht, dass wir alle dominieren", so Schmitz. Wenn es nun dieses gemeinsame Ziel gebe, dann solle man es auch vorantreiben und nicht über Jahre nur langsam entwickeln. Schließlich sei die Stadt schon lange auf der Suche nach einem "funktionalen Standort" für einen Bauhof, wozu es auch schon Untersuchungen gegeben habe. Die zwei verschiedenen Standorte von Bauhof und Stadtgärtnerei seien nicht optimal. Deren Gelände würden sich für andere Nutzungen anbieten. "Wir sollten den Prozess mit Schwung angehen und die Chance ergreifen", meinte Schmitz.

"Eine Zusammenlegung würde mehr Professionalität bringen", meinte Walter Berroth (SPD). "Wenn ein Elektriker auch die Straße kehren muss, ist der Arbeitsplatz für ihn nicht attraktiv." Mitarbeiter von kleineren Bauhöfen seien häufig frustriert, weil sie nicht in ihren eigentlichen Berufen arbeiten können. In einem größeren Bauhof sei dies aber möglich. "Wir haben unter anderem mit Malern, Elektrikern, Schreinern und Dachdeckern ein großes Spektrum, können uns aber noch breiter aufstellen", stimmte Rathauschef Volk zu. Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) signalisierte generelle Zustimmung: "Ich befürworte alles."

Der Gemeinderat gab schließlich einstimmig grünes Licht dafür, dass die Verbandsversammlung eine Untersuchung durch einen externen Berater für einen gemeinsamen Bauhof in Auftrag gibt.