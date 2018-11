Von Sabine Geschwill

Leimen. Nur von den Mitgliedsbeiträgen seiner 450 Mitglieder kann der VfB Leimen nicht leben, geschweige denn sein Sportangebot aufrechterhalten. Denn der Fußballsport, den die Mannschaften beim Traditionsverein ausüben, kostet trotz des ehrenamtlichen Einsatzes und Engagements von Vorstandschaft, Trainern und Betreuern viel Geld. Schließlich benötigen die 15 Juniorenmannschaften, die erste und zweite Mannschaft des Vereins und die "Alten Herren" geeignete Trainings- und Spielmöglichkeiten mit allem was dazugehört.

Stadionunterhalt, Platzpflege, Trikots, Materialien für den Trainingsbetrieb und auch die Schiedsrichter kosten Geld. Das alles will finanziert werden. Das gelingt nur mit Hilfe von Werbepartnern und Sponsoren und durch Einnahmen bei Veranstaltungen sowie Festen.

Der VfB ist zur Aufrechterhaltung seines Sportangebots auf Spenden angewiesen und daher immer auf der Suche nach weiteren Geldeinnahmequellen. Eine Anfrage vom Leimener Unternehmen Container Weis, zugleich auch Werbepartner der ersten Mannschaft des Vereins, kam da Vereinspräsident Kai-Uwe Kalischko gerade recht.

Dessen Geschäftsführerin Hildegard Weis machte dem Verein das Angebot, Altpapier zu sammeln und der VfB sagte sofort zu. Der Entsorgungsfachbetrieb stellt dafür kostenfrei zwei Sammelcontainer zur Verfügung. Der eine fasst 40 Kubikmeter und wurde westlich des Otto-Hoog-Stadions am Schwimmbadparkplatz aufgestellt. Der andere hat acht Kubikmeter Fassungsvermögen und steht unweit des Haupteingangs.

Die Container werden vom Unternehmen regelmäßig abgeholt sowie geleert und ebenso regelmäßig wie zuverlässig wird dem Verein der Eurobetrag für das gesammelte Altpapier je nach aktuellem Papierpreis überwiesen. Das Unternehmen sortiert und bündelt dann das Papier und gibt es an Papierrecyclingunternehmen weiter.

"Wir haben schon im Januar vergangenen Jahres mit der Papiersammelaktion begonnen und sind seither gut damit gefahren, auch wenn der Papierpreis zwischendurch mal im Keller war", erfuhr man von VfB-Pressechef Peter Gehrig. Der Preis für eine Tonne Altpapier variiert stark. Mal liegt er bei 90 Euro, dann rutscht er auf 20 Euro runter.

Im Schnitt bringt es der Verein auf drei Tonnen Altpapier im Monat, die abgegeben werden. Somit kommt übers Jahr je nach Papierpreis meist ein im unteren Bereich angesiedelter, vierstelliger Eurobetrag für den VfB zusammen. Jeder Euro, der durch diese Aktion und die Spendenbereitschaft der Bevölkerung als Einnahme verbucht werden kann, hilft dem Sportbetrieb und fließt in die Förderung des Fußballsports. Mit dem Geld können Anschaffungen getätigt werden, die der Ausbildung der Spieler zugute kommen. Somit hilft Altpapier beim Toreschießen.

Abgesehen von der Geldeinnahme fand es Vereinspräsident Kai-Uwe Kalischko wichtig, das Papierrecycling zu fördern. Für die AVR, die in Leimen für die Abfallentsorgung zuständig ist, sei der VfB mit seiner Altpapiersammelaktion keine Konkurrenz, erklärte Peter Gehrig auf Nachfrage. "Das war noch nie ein Thema. Drei Tonnen Altpapier im Monat sind für die AVR nicht der Rede wert", meinte er.

Bei der Altpapiersammelaktion mitmachen und den Verein unterstützen kann jeder: vom Kind bis zum Senior. Und das geht ganz einfach, denn gesammelt werden kann alles: Von der leeren Pizzaschachtel über Verpackungen und Kartons bis hin zur ausgelesenen RNZ oder alten Zeitschriften. "Bitte keine Büroordner mit Metallteilen oder ähnliches abgeben, das erschwert das Aussortieren", betont Peter Gehrig.

Ansammeln kann man das Altpapier zu Hause und es an jedem ersten Samstag im Monat zum großen Papiercontainer am Otto-Hoog-Stadion bringen. Der nächste Altpapierabgabetermin ist also der 1. Dezember. Die Anfahrt erfolgt über den Schwimmbadparkplatz. Wer nicht so viel Platz hat, der kann rund um die Uhr seinen angesammelten Papierabfall gebündelt oder in Kartons verpackt direkt am Eingangstor zum Otto-Hoog-Stadion ablegen. Die VfB-Mitglieder übernehmen dann die Entsorgung und füttern damit den kleineren Papiercontainer, der unweit des Haupteingangs steht. "Der ist jede Woche voll", berichtet Gehrig.