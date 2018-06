So könnte die Wegweisung in Meckesheim künftig aussehen. Foto: SignInn Schildersysteme

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. In der Elsenztalgemeinde ist man sehr darauf bedacht, attraktiv für Einheimische und Besucher zu sein. Die erst in diesem Jahr beendete, 15 Jahre währende Sanierung des Ortskerns ist Beweis genug. Doch sich auf den Lorbeeren des Erfolgsprojekts auszuruhen, ist eine Tugend, welche den Mitgliedern des Gemeinderats fremd ist.

Denn attraktiv bleibt bekanntlich nur, wer täglich daran arbeitet. Das Resultat dieses Gedankengangs in Meckesheim: Ein neues Konzept zur innerörtlichen Beschilderung muss her.

Wie Bauamtsleiter Mark Möllenbruck in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats erläuterte, sei dieser Vorschlag von Seiten mehrerer Fraktionen an ihn herangetragen worden und bereits in der Klausurtagung im Februar vorberaten worden.

Darin, so Möllenbruck, sei man zu dem Schluss gekommen, die Firma SignInn Schildersysteme aus Seckach mit dem Konzept zu beauftragen, das deren Inhaber Klaus Schmidt nun dem Räterund vorstellte. "Wenn man ein Leitsystem macht, dann auch komplett", betonte Schmidt gleich zu Beginn.

Dieses beinhalte die Anfertigung neuer Schilder, die beim Vorbeifahren auf den ersten Blick wichtige öffentliche Einrichtungen erkennen lassen. "Das erste Mal bin ich am Rathaus vorbeigedüst", gab Schmidt zu. Mit seinen Schildern könne das nicht mehr passieren.

Auf den im Gemeinderat präsentierten Mustern sind eindeutige Piktogramme zu sehen, ebenso wie farbliche Hervorhebungen und eine Wegweisung mit Pfeilen. Auf den Pfosten finden sich zudem das Wappen Meckesheims sowie ein QR-Code mit einer Verlinkung auf die Gemeindehomepage.

Die Betextung der Schilder erfolge im Digitaldruck statt wie früher im Siebdruck, so Schmidt. Die komplette Laminierung habe einen weiteren Vorteil: "Die Reinigung ist kein Problem." Auch in Baugebieten nicht, ergänzte der Schilder-Experte auf Nachfrage von Hans-Walter Sonnentag (CDU).

"Wie groß ist die Schrift?" wollte Inge Hanselmann, Fraktionsvorsitzende der CDU, wissen. "So groß wie möglich", antwortete Schmidt. Es gebe nur eine Einschränkung: "Das Piktogramm und der Pfeil nehmen Platz weg." Die Höhe des Pfostens betrage 2,50 Meter.

Der Angebotspreis einer Ständeranlage bestehend aus zwei Pfosten und sieben Schildern beläuft sich laut Bauamtsleiter Möllenbruck auf etwa 2200 Euro. Im Haushalt stehen Eigenmittel von 30.000 Euro zur Verfügung und es wird von einer Förderung von 15.000 Euro ausgegangen.

Bürgermeister Maik Brandt erklärte diese Förderung mit einem sogenannten "Leader"-Antrag im Verbund mit den Gemeinden Angelbachtal und Eschelbronn. "Leader" ist ein integraler Bestandteil des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELR).

"Wir haben die Beschilderung über Jahre gefordert, jetzt ist es an der Zeit sie zu installieren", forderte Jürgen Köttig, Vorsitzender der Mum-Fraktion. "Das Konzept passt zur Gemeinde, es ist nicht zu protzig", fand auch Clemens Heck (CDU). Nicht ausgetauscht werden laut Bürgermeister Brandt die vergleichsweise neuen Schilder im Industriegebiet sowie die Tafeln an den Ortseingängen.

Bei Letzteren kam die Diskussion schnell zum Erliegen, nachdem der Rathauschef den Preis pro Ortseingangsschild mit 4300 Euro plus Mehrwertsteuer beziffert hatte. Bei insgesamt acht Ortseingängen bedeute dies eine Summe von mehr als 35.000 Euro. Auf diese Worte folgte Stille im Räterund. "Unsere Schilder an den Ortseingängen sind auch noch neu", lieferte Brandt ein weiteres Argument gegen einen Austausch der Ortseingangsschilder.

Da die Meckesheimer Bürgervertreter dem Konzept aber ansonsten sehr positiv gegenüberstanden, wird die Gemeinde Eschelbronn nun ein Leistungsverzeichnis anfertigen, worauf aufbauend es dann eine öffentliche Ausschreibung geben wird.

Übrigens: Den Auftrag für die Aufstellung kann sich die Kommune Klaus Schmidt zufolge sparen. "So ein Schild ist in zehn Minuten zusammengebaut, dann müssen nur noch zwei Löcher gebohrt werden." Diese Arbeiten könne in der Regel der Bauhof durchführen.