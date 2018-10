Von Anja Hammer

Neckarsteinach. Ben hat den ganz großen Fang gemacht. Der Sechsjährige hat dieses Jahr das Angeln für sich entdeckt. "Ich habe schon Grundeln, eine kleine Forelle und Fische mit roter Flosse gefangen", berichtet der Kleine stolz. "Und Krebse mit dem Kescher." Doch was neulich in seinem Netz landete, damit hatte er nicht gerechnet: Der junge Neckarsteinacher fand eine Flaschenpost am Neckarufer.

Wie immer war Ben mit Papa Kevin Zantopp an dessen freien Tag nach unten an den Neckarlauer gegangen. Der 39-jährige Junior-Chef des Restaurants "Zum Schiff" angelt selbst und konnte seinen Sohnemann für sein Hobby begeistern. Während sie ihre Angelleinen auswarfen und einholten, sah der Erstklässler etwas auf der Wasseroberfläche treiben. "In der Sekunde kam ein Schiff und das macht immer so Wellen und die haben das dann zu mir getrieben", erinnert sich Ben.

Es war eine Plastikflasche mit einem zusammengerollten Papierbündel darin. "Da hab’ ich schon gedacht, das ist eine Flaschenpost", erzählt Ben. Die Neugier des Jungen war geweckt: Er alarmierte seinen Papa und der holte die geheimnisvolle Flaschenpost ans Ufer. Die Aufregung stieg - zumal die Flasche so fest zugedreht war, dass sie sich zunächst nicht öffnen ließ. Selbst der starke Vater Kevin scheiterte.

Irgendwann hielten es die beiden nicht länger aus und schnitten die Flasche kurzerhand auf. Zum Vorschein kamen 19 eng zusammengerollte Briefe. Ben geht allerdings erst seit September zur Schule. "Ich kann nur Großbuchstaben lesen", sagt der Knirps mit der Zahnlücke. "Und da steht alles in Kleinbuchstaben." Also schaute sich der Papa die mysteriöse Post an. Das Kuriose: Alle DIN-A4-Blätter waren mit "Mein perfekter Sommertag in Eberbach" überschrieben (siehe auch Artikel oben).

Mit diesem Fund war natürlich an Angeln nicht mehr zu denken. "Ben kam ganz aufgeregt nach Hause", erinnert sich Mutter Natalie Zantopp. Die 36-Jährige hat, nachdem sie Ben und dessen dreijährigen Bruder Neo ins Bett gebracht hatte, die Briefe in Ruhe gelesen. Und zwar ausführlich. Schließlich hat Ben einen großen Wunsch: "Ich würde gerne wissen, wer die Briefe geschrieben hat", verrät der Sechsjährige, der - wenn er nicht mit Papa angeln ist - gerne bei den Fußball-Bambinis der Spielvereinigung Neckarsteinach im Tor steht, am liebsten Spätzle mit Soße isst und mit Legosteinen baut.

Hintergrund Schreiber sind oft und gerne im Eberbacher Freibad Die Briefe aus der Flaschenpost drehen sich um einen perfekten Sommertag in Eberbach. So heißt es: "Im Schwimmbad esse ich zu Mittag und bleibe dort bis abends. Dann grille ich mit meinen Freunden und wir machen ein Lagerfeuer und erzählen uns etwas bis es spät ist. Danach gehe ich nach Hause und spiele Playstation mit meinen Freunden." Einer schreibt: "Im Freibad würden wir eine gute Zeit verbringen und uns köstlich amüsieren. Wenn mir das Schwimmen zu langweilig werden würde, würde ich mich ins Gras legen und lesen. 100 Prozent perfekt wäre es, wenn ich einen anonymen ,Ja, Nein, Vielleicht'-Brief bekommen würde. Ich weiß auch schon, von wem ich ihn bekommen möchte, aber das bleibt geheim :-)". Ein anderer Freibadbesuch endet so: "Dann haben wir irgendwann Hunger und kaufen uns mit ganz viel Kleingeld Chicken Nuggets." Ein anderer berichtet: "Ich war einmal mit zwei Freunden in Eberbach Fahrradfahren. Wir waren ungefähr vier Stunden Fahren. Dann gingen wir Döner essen." aham

Die Briefeschreiber ausfindig zu machen, ist allerdings leichter gesagt als getan: "Nur einer hat mit seinem vollen Namen unterschrieben", weiß Natalie Zantopp. Und das war ein gewisser "Linus Heß". Ob das stimmt? Den vielen Schreiberlingen saß nämlich der Schalk im Nacken. Einer hat seine Adresse angegebene mit "Klokackstraße 27" - was Ben unheimlich lustig findet. Die Datumsangaben reichen von Juni 1943 bis Juni 2018.

Dennoch ist die Mutter inzwischen zur Überzeugung gelangt: "Die Schreiber müssen aus Eberbach kommen und zwischen 12 und 14 Jahre alt sein." Sie hat schon überlegt, bei Schulen nachzufragen. Doch wo anfangen? Es gibt sieben in Eberbach. Daher hofft die Familie Zantopp nun auf die Hilfe der RNZ-Leser.

Die Flasche ist höchstwahrscheinlich diesen Sommer abgeschickt worden. Somit hat sie rund drei Monate gebraucht, um nach Neckarsteinach zu gelangen. Auf ihrem Weg auf dem Neckar hat sie rund 20 Kilometer zurückgelegt und zwei Schleusen unbeschadet überstanden. Gott sei Dank. Denn in Anlehnung an den Inhalt der Briefe sagt Ben: "Das war mein schönster Tag, als ich die Flaschenpost gefunden habe."