Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Manchmal gibt es auch gute Nachrichten. Zumindest über vier der 20 Tagesordnungspunkte umfassenden jüngsten Stadtverordnetenversammlung können sich die Bürger der Vierburgenstadt durchaus freuen. Da wären zunächst die Gebühren für das Trinkwasser und das Abwasser. Die zeigen meistens ja nach oben, aber diesmal hatte die Verwaltung die Ermittlung der kostendeckenden Gebühren an die Firma Schüllermann - Wirtschafts- und Steuerberatung vergeben. Dabei hat sich herausgestellt, dass die zur Zeit aktuellen Gebühren kostendeckend sind und deshalb auf dem jetzigen Niveau bleiben können. Das heißt, dass die Gebühr für ein Kubikmeter Trinkwasser bei 1,69 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) bleibt und beim Abwasser die Schmutzwassergebühr weiterhin 4,26 Euro und die Niederschlagsgebühr 1,09 Euro beträgt. Für das nächste Jahr müssen die Gebühren neu berechnet werden.

Eine weitere positive Nachricht kommt vom hessischen Finanzministerium: Das Land Hessen hat mit der sogenannten "Hessenkasse" circa fünf Milliarden Euro bereitgestellt, womit es vor allem die in Jahrzehnten angehäuften Schulden durch Kassenkredite in Städten und Gemeinden ablösen will. "Dieses Angebot, so steht es in der Pressemitteilung, "gibt es nur in Hessen und nirgendwo sonst in Deutschland". Mit diesem Geld will man den Kommunen den Ausstieg aus der Schuldenspirale ermöglichen.

Neben diesem "Entschuldungsprogramm" gibt es aber auch ein "Investitionsprogramm" der Hessenkasse. Und weil Neckarsteinach zur Zeit keine hohen Kassenkredite hat, will die Stadt lieber am Investitionsprogramm teilnehmen, wofür sie einen Antrag stellen muss. Dann kann die Vierburgenstadt noch bis zum Ende des laufenden Jahres mit einem Zuschuss in Höhe von 750.633 Euro rechnen.

Und über eine weitere positive Nachricht werden sich vor allem junge Familien freuen: Der hessische Landtag hat beschlossen, dass ab dem kommenden 1. August alle Kinder, die im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt entweder eine kommunale oder eine unter kirchlicher Trägerschaft stehende Kindertagesstätte besuchen, für bis zu sechs Stunden täglich von der Kindergartengebühr befreit werden. Für jedes "Wohnsitzkind" wird eine Jahresförderpauschale von 1 627,20 Euro gewährt.

Die CDU-Fraktion hatte deshalb den Antrag eingebracht, die Kindergarteneltern bald davon zu informieren und für das Parlament die nötigen Unterlagen zu erstellen.

Bürgermeister Herold Pfeifer teilte dazu mit, dass die Verwaltung bereits dabei sei, die Vorlagen zu entwickeln. Der gesamte Komplex soll dann in der nächsten Sitzungsrunde beraten werden. Deshalb wurde über den Antrag nicht mehr abgestimmt.