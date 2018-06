Neckarsteinach. (iz) Der beliebte Wanderweg zwischen der Mittelburg und der Hinterburg ist endlich wieder gesichert. Der Weg, der von vielen Schulklassen und Familien mit Kindern begangen wird, verläuft im hinteren Teil unmittelbar oberhalb des Eisenbahntunnels unterhalb der Hinterburg. Beim Bau dieses Tunnels am Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Burgberg an dieser Stelle stark abgetragen, sodass der Tunnelhang oberhalb der Schienen bis an den Wanderweg heranführt.

Jahrzehntelang verbargen Sträucher und Bäume den steilen Hang oberhalb der Schienen, doch im vergangenen Winter ließ die Bahn den gesamten Bewuchs so radikal entfernen, dass sich unmittelbar neben dem Weg ein circa 30 Meter tiefer Abgrund auftat. Ein Schritt hätte genügt, um auf die Gleise zu stürzen.

Trotzdem blieb diese Gefahr lange unentdeckt, bis sie von aufmerksamen Wanderern der Stadt gemeldet wurde. Diese sorgte mit einem rot-weißen Absperrband zunächst für eine sehr provisorische Sicherung, bis jetzt die Bahn eine Bruchsaler Firma mit der Montage eines fast 100 Meter langen Holzpfostengeländers beauftragte.