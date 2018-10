Hier am östlichen Ortsausgang von Neckarsteinach, sollen neun Bauplätze entstehen. Archiv-Foto: Alex

Neckarsteinach. (iz) Zu einem emotionalen und lautstarken Schlagabtausch ist es bei der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung gekommen. Vor allem der Tagesordnungspunkt "Bebauungsplan östlich der Galgenhohl" erregte die Gemüter und riss alte Wunden auf. Stadtverordnetenvorsteherin Eva Schückler musste mehrmals einige Stadtverordnete zur Mäßigung aufrufen.

Es ging um die am östlichen Ende der Neckarsteinacher Bebauung liegende Streuobstwiese, von der die Stadt 7000 Quadratmeter - das sind neun Grundstücke - bebauen will. Dadurch könnte auch endlich die seit dem Jahr 1971 bestehende und nur einseitig bebaute Schotterstraße "Am Vogelsang" ordnungsgemäß erschlossen werden.

Und während die Fraktionen von FWG, SPD und CDU diesen Plan unterstützten und den dazu nötigen Bebauungsplan im Jahre 2014 zur Rechtskraft brachten, lehnt die Grünen-Fraktion eine Bebauung aus Naturschutzgründen kategorisch ab. Und da einer Vertreterin der Grünen auf dem Gelände zwei lange Grundstücksstreifen gehören, können sie damit eine Bebauung verhindern. Eine von der Eigentümerin eingereichte und gewonnene Normenkontrollklage zwingt die Stadt dazu, entweder die beim bestehenden Bebauungsplan festgestellten Mängel zu beseitigen oder einen ganz neuen Plan zu erarbeiten.

Das bestätigte auch ein Rechtsanwalt, den Bürgermeister Herold Pfeifer zur Unterstützung der Stadtverordneten zu der Sitzung eingeladen hatte. "Wenn Eigentümer eines Grundstücks partout nicht bauen wollen, kann man gar nichts mehr tun", betonte dieser.

Zusätzlich bezweifelte die Vertreterin der Grünen-Fraktion, Patricia Schüssler, dass überhaupt ein Bedarf für so viele Grundstücke bestehe. Dafür sei Neckarsteinach nicht attraktiv genug - eine Äußerung, die verärgerte Zurufe auslöste. Ralf Kern (SPD) meinte, dass die Grünen schon öfter gezeigt hätten, dass sie kein Interesse an einer Entwicklung der Stadt hätten. "Sie sind doch gegen alles", warf er Schüssler vor, die sich natürlich dagegen verwahrte.

Gerhard Funck (CDU) wies darauf hin, dass der Kreis Bergstraße kostenlos Unterstützung für eine Bedarfsermittlung anbiete. Und Dieter Jooß (FWG) regte an, die 22 Grundstückseigentümer einzeln anzuschreiben und zu ermitteln, ob noch mehr Besitzer sich gegen eine Bebauung wehren. Wenn ja, dann sollte man die Bauabsicht auf dem Gelände vorläufig ruhen lassen, auf jeden Fall aber müsse die Straße "Am Vogelsang" endgültig erschlossen werden.

Schließlich wurde die Entscheidung darüber, wie man mit der Normenkontrollklage weiter umgehen sollte, verschoben. Mit 12 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme wurde beschlossen, die 22 Eigentümer der Grundstücke anzuschreiben und gleichzeitig auch eine Bedarfsermittlung durchführen zu lassen.

Ein weiteres Thema beschäftigte die Stadtverordneten: Nächstes Jahr wird sich "Hessen Forst" aus der Holzvermarktung zurückziehen und diese Aufgabe den Kommunen übergeben. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragte die Verwaltung, die Gründung eines Zweckverbandes mit den Gemeinden Neckarsteinach, Oberzent, Waldmichelbach, Abtsteinach, Grasellenbach und Hirschhorn vorzubereiten. Zu den Beratungen sind der hessische Städte- und Gemeindebund sowie der hessische Waldbesitzerverband hinzuzuziehen.