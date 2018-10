Von Benjamin Miltner

Neckarsteinach. Ein 83-jähriger Mann hat am frühen Donnerstagmorgen eine groß angelegte Suchaktion von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr ausgelöst. Um 2.40 Uhr ging bei der Polizei in Wald-Michelbach der Anruf ein, um 4.48 Uhr konnten die Einsatzkräfte die besorgten Angehörigen von ihrem Bangen erlösen: Der an Demenz erkrankte Mann war in der Nähe der Volksbank-Filiale in der Vierburgenstadt gefunden worden - wohlbehalten und unverletzt.

Mitten in der Nacht war der 83-Jährige aus seinem Haus verschwunden. Die mit ihm zusammen lebenden Angehörigen bemerkten sein Fehlen um kurz nach 2.30 Uhr und verständigten die Polizei. Diese machte sich sogleich mit mehreren Streifen auf die Suche nach dem Verschwundenen, wie Klaus Theilig, Erster Polizeihauptkommissar beim Polizeipräsidium Südhessen berichtete. Gleichzeitig habe man überprüft, ob bei der Rettungsstelle ein Krankentransport mit passender Personenbeschreibung stattgefunden habe - mit negativem Ergebnis.

Polizei und Feuerwehr suchten

"Die Kollegen haben dann Suchteams gebildet und die Umgebung ausgehend vom Wohnort der gesuchten Person in verschiedene Sektoren aufgeteilt", erläuterte Theilig das Vorgehen. Die Polizei wurde dabei von etwa 20 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Neckarsteinach unterstützt.

Immer weiter zog sich der Suchradius. Nach über zwei Stunden kam dann die erlösende Nachricht: In der Schönauer Straße in der Nähe der Volksbankfiliale wurde eine Person gefunden. Um 4.48 Uhr und nach kurzer Überprüfung war klar: Es handelte sich um den gesuchten 83-Jährigen.

Erleichterung machte sich breit. Nach einer kurzen Untersuchung durch einen Rettungssanitäter konnte der Mann in die Obhut seiner Angehörigen übergeben werden. Der Mann hatte sich zu Fuß knapp zwei Kilometer von seinem Wohnort entfernt.

Eine Rettungshundestaffel war für den Sucheinsatz übrigens auch angefordert worden. "Die Kollegen wurden dann noch auf der Anfahrt nach Neckarsteinach wieder abbestellt", berichtete Hauptkommissar Theilig. Dank der guten Nachricht werden sie auch unverrichteter Dinge gerne kehrt gemacht haben.