Von Christoph Moll

Neckarsteinach-Neckarhausen. Schon seit dem Frühjahr wird am Bahnhof im Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen gebaut. Wie ein Bahnsprecher auf RNZ-Anfrage mitteilt, wurde der alte und stark sanierungsbedürftige Fußgängersteg aus den 1970er-Jahren ohne Beleuchtung komplett erneuert. Die Baumaßnahme soll im Dezember abgeschlossen werden. Die Erneuerung des Stegs hat rund 1,75 Millionen Euro gekostet. Einen Aufzug wird es aber nicht geben.

"Wir haben gesagt: Wenn die Bahn schon die Brücke erneuert, könnte sie ja auch gleich einen Aufzug bauen und somit Barrierefreiheit schaffen", erinnert sich Bürgermeister Herold Pfeifer. Durch den Höhenunterschied wäre auch nur ein Aufzug notwendig. Der Rathauschef berichtet von einem Rollstuhlfahrer aus dem Stadtteil, der mit dem Zug immer bis Hirschhorn oder Eberbach fahren muss, um dort die Gleise zu wechseln, und dann wieder nach Neckarhausen zurückfährt. Mit diesem habe er aber ein Gespräch geführt. Den Mann störe der Umweg nicht.

"Ein Aufzug wäre trotzdem schön", meint Pfeifer. So müssten auch Väter und Mütter mit Kinderwagen keine weiten Umwege mehr gehen. "Barrierefreiheit ist gut und wichtig, aber wir als Stadt können den Lift nicht bezahlen", so Pfeifer. Die Bahn habe aber abgewunken: Es würden nur vorhandene Aufzüge erneuert. "Ein Aufzug ist nicht geplant, da die Zahl der Reisenden am Haltepunkt sehr gering ist und es in unmittelbarer Nähe eine Straßenüberführung für die mobilitätseingeschränkten Reisenden gibt", bestätigt der Bahnsprecher.

Der Bürgermeister sieht das Gute: "Wenn ich sehe, wie oft die Feuerwehr zum Aufzug an den Neckarsteinacher Bahnhof gerufen wird, ist es vielleicht so besser", so Pfeifer. "Der steht ja bald mehr als dass er fährt." Bekanntlich bleibt dieser insbesondere bei hohen Temperaturen oft stecken. Alle Reparaturversuche sind bisher gescheitert, sodass die Bahn den Aufzug komplett erneuern will. Dass dieser ein zweites Leben ein paar Kilometer weiter in Neckarhausen erhält, sei aus Sicht der Stadt keine Option.

Nach Angaben der Stadt ist die Vollsperrung der Odenwaldstraße im Zuge der Bauarbeiten inzwischen aufgehoben. Grund waren "Straßensanierungsarbeiten einhergehend mit der Erneuerung des Fußgängerüberwegs über die Bahntrasse". Bürgermeister Pfeifer betont, dass die Stadt nichts mit der Baustelle zu tun habe. Mit einem Beweissicherungsverfahren werde sichergestellt, dass Schäden an der Straße durch die Bauarbeiten erkannt und repariert werden.

Der Bahnsprecher weist derweil noch auf eine "Besonderheit am Rande" hin: Bei der Baumaßnahme musste auf die Äskulapnatter besondere Rücksicht genommen werden. "Sie kommt in Deutschland nur an drei Orten vor und muss besonders geschützt werden", so der Bahnsprecher. "In enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde und unserer ökologischen Bauüberwachung wurde darauf besonders Acht gegeben."