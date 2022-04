Neckargemünd/Wiesenbach. (pol/rl) Unter Drogen und Alkohol stehend, soll ein 25-jähriger Wiesenbacher am frühen Montagmorgen einen Unfall in Neckargemünd verursacht haben. Das teilte die Polizei mit.

Ein Anwohner der Adolf-Kolping-Straße wurde kurz vor 3 Uhr durch einen lauten Knall wach. Als er aus dem Fensters schaute, sah er, wie ein Kleinwagen beim Ausparken gegen einen BMW stieß und dann davor fuhr. An dem BMW entstand rund 2000 Euro Sachschaden.

Der hatte trotz der Dunkelheit das Kennzeichen des Kleinwagens erkannt und konnte die Polizei so auf die richtige Spur bringen. Als die Beamten den Halter des Kleinwagens in Wiesenbach aufsuchten, stellte sich heraus, dass der seinen Wagen an einen 25-jährigen Bekannten verliehen hatte, der im selben Haus wohnte. Als die Beamten bei ihm klingelten, öffnete er zunächst. Als er die Polizisten erkannten, knallte er die Tür zu und öffnete nicht mehr.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft öffnete ein verständiger Schlüsseldienstes die Wohnungstür. Es stellte sich heraus, dass der 25-Jährige 1,3 Promille intus und offenbar einen Drogenmix genommen hatte. Er wurde vorläufig festgenommen. Nachdem ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen worden war, durfte der 25-Jährige wieder gehen. Zudem wird nun wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.