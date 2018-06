Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Achtung, Autofahrer! Auch wenn es vergleichsweise nicht besonders viel geregnet hat: Am Montagabend und in der kommenden Nacht zum Dienstag sollte man sein Auto besser nicht in der Nähe des Neckars abstellen. Der Pegel soll bis Dienstagmittag so weit steigen, dass in Neckargemünd und Neckarsteinach die Parkplätze unter Wasser stehen.

Vergleichsweise wenig Regen reicht in diesen Tagen aus, um den Pegel des Neckars in die Höhe springen zu lassen. Kein Wunder: Die durch die Niederschläge der vergangenen Wochen gesättigten Böden können kein Wasser mehr aufnehmen.

Und so schwappt der Neckar derzeit immer wieder auf die nah am Wasser gelegenen Parkplätze. Wer hier parkt, gehört zu den mutigen Zeitgenossen. Am Montagabend nahm der Neckar erneut Anlauf: Am Dienstagmittag wird in Gundelsheim ein Höchststand von über 5,50 Metern erwartet. Das bedeutet, dass in Neckargemünd die Parkplätze am Neckarlauer, unter der Friedensbrücke und am "Schwanen" in Kleingemünd überflutet werden. Auch das Parkhaus in der Mühlgasse könnte es treffen. In Neckarsteinach reichen übrigens schon 3,40 Meter, dass der kleine und der große Lauer überspült werden.