Neckargemünd. (rnz/mare) Die nächste Straßensperrung in der Region steht an: Die Kreisstraße K4101 von Mückenloch nach Waldwimmersbach wird ab Montag drei Wochen lang - zwischen dem 11. und 29. Juni voll gesperrt - wie das Straßenbauamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt.

Die Straßenmeisterei Neckarbischofsheim wird demnach wegen Sanierungsarbeiten durchführen. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert. Die Umleitung wird über die K4200 von Dilsberg über den Langenzeller Hof zur Landesstraße L532 laufen.

An der K4101 am Ortsausgang von Mückenloch in Richtung Waldwimmersbach wurde am Jahresanfang durch Starkregen die Fahrbahn unterspült. Das stehe nun zur Sanierung an.

Gleichzeitig soll die bestehende Entwässerung in Zusammenarbeit mit der Stadt Neckargemünd ertüchtigt werden. „Eine Vollsperrung ist dabei unumgänglich, da geforderte Restfahrbahnbreiten nicht eingehalten werden können“, erklärt Matthias Knörzer, Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis.

Die Kosten der Maßnahme, die bis zum 29. Juni abgeschlossen sein soll, betragen rund 60.000 Euro und werden von der Stadt Neckargemünd sowie dem Landkreis getragen.