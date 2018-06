Neckargemünd. (rnz/mare) Die Kreisstraße K4101 von Mückenloch nach Waldwimmersbach muss länger als geplant gesperrt bleiben. Grund sind unerwartete Schäden an der Wasserleitung, wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt.

Die Straße wird derzeit saniert, weshalb die Vollsperrung nötig ist. Beim Austausch der Schieberkappen an der Wasserleitung hat das Straßenbauamt an der Wasserleitung nicht bekannte Schäden festgestellt.

Diese haben zur Folge, dass die geplanten Arbeiten in dieser Woche nicht abgeschlossen werden können, weil zuvor die Wasserleitung repariert werden muss. Hierzu werden die Bordsteine rückgebaut, 200 Meter Rohrleitung verlegt und die Straße neu asphaltiert. Die Arbeiten werden, so die beauftragte Baufirma, voraussichtlich am 13. Juli abgeschlossen sein.

Die Umleitung verläuft über die K4200 über Dilsberg und den Langenzeller Hof.

„Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für diese Maßnahme gebeten“, so Matthias Knörzer, Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien.