Neckargemünd/Heidelberg. (cm) Die Radspur auf der Bundesstraße B 37 zwischen Neckargemünd und Heidelberg wird voraussichtlich im April offiziell freigegeben. Dies teilte Christiane Calis, Sprecherin der für das Vorhaben zuständigen Stadt Heidelberg, auf RNZ-Anfrage mit. Es werde derzeit davon ausgegangen, dass die Arbeiten dann "abnahmereif" seien. Eigentlich sollte die Radspur bereits Anfang März freigegeben werden, doch die schlechte Witterung sorgte für Verzögerungen.

Nun aber sind die Arbeiten in den vergangenen Wochen sichtbar vorangekommen. Die Markierungsarbeiten seien inzwischen zu 70 Prozent abgeschlossen, so Stadtsprecherin Calis. Zudem seien 40 Prozent der Betonleitwand gestellt, die die Radspur von den Fahrspuren für den motorisierten Verkehr trennt. Die Betonelemente erhalten zudem noch sogenannte "Aufsatzelemente", von denen ein Großteil fehle. Das sind Metallgitter, die den Sturz eines Radlers auf die benachbarte Autospur verhindern sollen.

Weiter sind die Arbeiten bei den Bushaltestellen: Alle drei Stationen auf der 3,6 Kilometer langen Strecke zwischen dem Neckargemünder Stadtausgang und dem Bahnhof des Heidelberger Stadtteils Schlierbach sind inzwischen bis auf ein paar kleinere Einbauteile wie Gitterroste fertiggestellt, so Calis. Bekanntlich wurden die Haltestellen so umgebaut, dass die Radler künftig zwischen dem Wartehäuschen und dem Haltebereich erhöht fahren. So müssen Busse nicht die Radspur queren und Fahrgäste können leichter einsteigen. Auch die Ampelanlagen auf der Strecke müssen umprogrammiert beziehungsweise umgebaut werden. An drei von vier Lichtsignalanlagen ist dies nach Angaben der Stadtsprecherin bereits geschehen. Die Installation der neuen Ampel am Stadtausgang von Neckargemünd fehlt noch. Hier sollen Radler künftig sicher die Fahrbahn queren können.

Bekanntlich wird derzeit eine der vier Fahrspuren der B 37 – jene am Neckar – zwischen Neckargemünd und Heidelberg zu einer Radspur umgebaut. Für Autofahrer stehen nun aus Neckargemünd heraus bis etwa zur Hälfte der Strecke zur Orthopädie zwei Fahrspuren zur Verfügung – und dann bis Schlierbach nur noch eine Spur. In die Gegenrichtung sind es ab Schlierbach zunächst zwei Spuren und später dann nur noch eine. So sollen langsam fahrende Fahrzeuge wie Traktoren, Lastwagen und Busse an den Ortsausfahrten noch überholt werden können. Nach einem zweijährigen Verkehrsversuch mit wissenschaftlicher Begleitung soll entschieden werden, ob die 400.000 Euro teure Radspur zur Dauereinrichtung wird.