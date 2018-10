Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Neckargemünd macht Heidelberg Konkurrenz: Während der "Heidelberger Herbst" am Wochenende wieder Zehntausende Besucher anlockte, stieg gestern in der Nachbarstadt der erste Herbstmarkt - quasi ein "Neckargemünder Herbst". Die Premiere der Veranstaltung war trotz des Besuchermagneten in Heidelberg ein voller Erfolg.

Feine Essensgerüche zogen gestern die Neckargemünder Hauptstraße hinauf und führten die Besucher zum Marktplatz. Auf kleinem Raum, aber sehr abwechslungsreich präsentierte sich der Herbstmarkt, für den eigens die Hauptstraße gesperrt wurde. Dabei kamen auch zum ersten Mal die neuen Poller zum Einsatz, die die Stadt zum Schutz vor Terroranschlägen installiert hat. So konnten die Besucher sorgenfrei über den Marktplatz schlendern oder sich im Café auf der gegenüberliegenden Gehwegseite niederlassen.

Die Markusgemeinde bot Marmeladen für den guten Zweck an. Foto: Alex

Nachdem in den Vorjahren der Naturparkmarkt und das Streuobstfestival das Publikum verwöhnt hatten, wollte die Stadt den Herbst auch in diesem Jahr nicht ohne adäquate Veranstaltung beginnen. Der Besucherandrang auf dem Marktplatz schon zur Eröffnung bestätigte, dass das Rathaus mit dieser Einschätzung richtig lag.

Die Stadtverwaltung aber, darauf verwies Bürgermeister Frank Volk nachdrücklich, stoße an den Rand ihrer Belastbarkeit mit der Vielzahl von Festen. Mit dem Naturparkmarkt im zweijährigen Turnus, der sich mit dem nun ins Leben gerufenen Herbstmarkt abwechseln soll, dem im November folgenden Bohrermarkt und dem Weihnachtsmarkt im Dezember habe die Stadt alle Hände voll zu tun und sei ausgelastet. Volk lobte das Engagement der Mitarbeiter, allen voran Petra Holzer, die den Markt organisierte. Gleichzeitig erklärte der Rathauschef, dass dies der Grund sei, warum man der jährlichen Ausrichtung des beliebten Streuobstfestivals, das Hans Mäser initiiert hatte, eine Absage erteilt hatte.

An den Tischen konnte man die Leckereien wie Wildschweinburger auch gleich verspeisen. Foto: Alex

Bammentals Bürgermeister Holger Karl gehörte ebenso zu den Ehrengästen wie der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein und später auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Stephan Harbarth. Mit seinem Söhnchen auf dem Arm war Karl auf der Suche nach einem Luftballon für das Kind. Zwei Mädchen, die am Marktplatzbrunnen saßen, gaben gern Auskunft, wo sie die Luftballons erhalten hatten: Am Stadttor wartete bei der Vermögensberatung das Kinderschminken und hier wurden die Luftballons verteilt. Mit ihnen konnte man übrigens auch an einem Luftballonwettbewerb teilnehmen.

Beim ersten Herbstmarkt hatten auch die neuen Sicherheitspoller ihren ersten Einsatz. Foto: Alex

Honig und Marmeladen, Soßen und Senf in speziellen Rezepturen konnten an den Ständen gekostet werden. Etwa bei Adolf Rosenkranz. In Kleingemünd hat der Imker seine Bienenstöcke auf einem Grundstück. Im Frühjahr erntet er Akazien- und später Waldhonig. Regionalität war Trumpf und bestimmte das Angebot. Dafür standen die Gäste gerne Schlange. Beispielsweise bei der Heidelberger Jägervereinigung, die Wildschweinbratwurst und Wildschweinburger anbot. Am Stand daneben kamen Ofenkartoffeln, Kartoffelspalten und Kartoffelpuffer bestens an.

Eine große Zahl an Gläsern mit Riesling-Gelee und Zwetschgen mit Zimt und Nelke hielt das Marmeladen-Projekt der Markusgemeinde zugunsten der Kirchlichen Nachbarschaftshilfe bereit. Hier duftete es auch wunderbar nach frisch gebackenen Waffeln. Aus Wilhelmsfeld war der Mushof mit seinen hausgemachten Spezialitäten wie Fruchtaufstrichen und Gelees präsent, die ebenfalls probiert werden durften. Mit von der Partie war auch der SRH-Schülerladen "Dies und Das".

Das Irish-Folk-Ensemble der Musikschule unter Leitung von Frank Bacquevilles spielte. Die Stadt ehrte die Teilnehmer des Fotowettbewerbs "Wie kommst du an?" und später unterhielt das Haiku-Trio mit Jazz. Am gelungenen Einstand des Marktes hatte natürlich auch das herrliche Herbstwetter einen maßgeblichen Anteil. Das war genauso gut wie in Heidelberg.