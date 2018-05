Neckargemünd/Bammental. (cm) "Das werde ich nie vergessen", sagt Elizamma Madathinakam noch ganz aufgeregt. "Ich habe ja schon viel gesehen, aber so etwas noch nie." Seit 40 Jahren wohnt die 62-Jährige in Neckargemünd, seit 30 Jahren joggt sie vier bis fünfmal die Woche am frühen Morgen durch den Hollmuth-Wald Richtung Wiesenbach. Dabei begegnet sie immer wieder Waldbewohnern wie Wildschweinen oder Rehen. Doch diese nehmen meistens schnell Reißaus. Vor einigen Tagen war das anders. "Ich dachte zunächst, es wäre ein Dackel oder ein Rehkitz", berichtet Madathinakam. Doch als sie dem Tier immer näher kam, sah sie: Es ist ein Fuchs. Und dieser dachte nicht daran, den Weg freizumachen, sondern blieb einfach stehen - auch als die Joggerin immer näher kam. "Er hat geguckt und hatte keine Angst", erzählt sie. Auch als sie einige Meter neben ihm vorbeijoggte, reagierte der Fuchs nicht. "Er stand da wie ein Hund, der schmusen will, hat mich aber auch nicht verfolgt."

Normal ist dieses Verhalten nicht, wie Giuseppe Fritsch sagt. Der Naturkenner weiß: "Ein gesunder Fuchs hat einen Fluchtinstinkt und hätte sofort das Weite gesucht." Genau deshalb macht sich der Neckargemünder Sorgen. Der Stadtrat schaltete die Stadtverwaltung ein. Ist das Tier verletzt? Oder krank? Elizamma Madathinakam konnte nichts erkennen, was darauf hindeuten könnte. Aus dem Rathaus habe sie prompt einen Rückruf bekommen, erzählt die 62-Jährige: "Es hieß, dass ich mir keine Sorgen machen muss, weil es hierzulande keine Tollwut mehr gibt, und dass es ein Jungtier sein könnte, das von der Mutter verstoßen wurde." Doch das glaubt Madathinakam nicht: "Es war ein ausgewachsener Fuchs."

Auch Walter Wehle hat den Fuchs im selben Wald in der Nähe der Dreihasenhütte gesehen. "Er hat sich durch mich nicht stören lassen und ist nicht fortgesprungen", erzählt der 75-jährige Rentner. Auch Wehle berichtet: "Der Fuchs sah etwas abgemagert aus und war schon älter, er hatte ein paar graue Haare." Zutraulich sei er aber nicht wirklich gewesen. Der Fuchs sei in einer Entfernung von 30 bis 40 Metern stehengeblieben und habe ihn beobachtet, so Wehle. "Irgendwas stimmt mit dem Tier nicht."

Die Stadt hat nach mehreren Meldungen durch Bürger Kontakt mit der Forstbehörde aufgenommen und gibt Entwarnung: "Es handelt sich sehr wahrscheinlich um einen Jungfuchs, der auf der Nahrungssuche die Nähe zu Menschen sucht, oder um einen Fuchs, der es gewohnt ist, von Menschen gefüttert zu werden", sagt Stadtsprecherin Petra Polte auf Anfrage der RNZ. Tollwut sei kein Thema, es habe schon "seit Ewigkeiten" keinen Fall mehr gegeben. "Es besteht keine Gefahr für Spaziergänger und Radfahrer im Wald", so Polte. Bekannt sei, dass Füchse auch in der Region immer weiter in Siedlungsbereiche vordringen. Es sei jedoch in Neckargemünd noch kein Fuchs an einer Mülltonne gesichtet worden. Und genau genommen handle es sich um einen Bammentaler Fuchs. "Wir wissen aber, dass sich Füchse nicht von Gemarkungsgrenzen aufhalten lassen", schmunzelt Polte.