Neckargemünd. (cm) Nach wie vor unklar ist, wieso am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Baukran in der Hollmuthstraße auf ein Haus gefallen ist. Wie Polizeisprecher Norbert Schätzle sagte, war am Donnerstag die Untersuchung durch einen Gutachter noch nicht abgeschlossen.

Fest steht jedoch, dass der Kran am Freitag geborgen wird. Dafür muss die Hollmuthstraße zwischen den Einmündungen der Wiesenbacher Straße und der Carl-Beck-Straße voll gesperrt werden.

Für die Bergung müssen zwei große Autokräne von beiden Seiten durch die Hollmuthstraße bis zur Unglücksstelle fahren. Alle geparkten Autos im gesperrten Bereich müssen deshalb weggefahren werden. Ab 7 Uhr gilt ein absolutes Halteverbot.

"Dennoch parkende Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden", so die Stadt. Anwohner können kostenlos am Schulzentrum parken. Autos auf Grundstücken dürfen stehen bleiben, wenn sie nicht in die Fahrbahn hineinragen. Anwohner müssen jedoch laut Stadt damit rechnen, dass sie bis zum Abend nicht herausfahren können. Die Bergung wird mehrere Stunden dauern, da der Kran vor Ort "zerschnitten" werden muss.

Bei dem Unglück war zum Glück niemand verletzt worden. Der Schaden geht laut Polizei wohl in die Hunderttausende.