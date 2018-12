Die Bauwagen des Waldhilsbacher Waldkindergartens sind in die Jahre gekommen. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Der Waldkindergarten im Stadtteil Waldhilsbach steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Grund: Die Bauwagen sind in einem schlechten Zustand. Dies veranlasste zwei Mütter aus dem Stadtteil, in die jüngste öffentliche Sitzung des Gemeinderates zu kommen. "Wir würden uns gerne für den Waldkindergarten einsetzen", sagten sie und wollten wissen, ob sie als betroffene Eltern und Vertreter von Elternbeirat sowie Förderverein noch an einer Entscheidung mitreden könnten.

Bürgermeister Frank Volk erklärte, dass im Haushalt Geld für den Waldhilsbacher Kindergarten vorgesehen sei. Dieser werde am 11. Dezember beschlossen. In erster Linie gehe es dabei um die Umstellung auf eine Ganztagesbetreuung. Es stünden aber noch weitere Mittel zur Verfügung, deren Verwendung aber offen sei. Diese könnten entweder für den Waldkindergarten, die Ganztagesbetreuung oder Umbauarbeiten im Gebäude eingesetzt werden. "Wir werden das mit der Leiterin besprechen und zu einer Lösung kommen", sagte Volk. Die Stadt wisse, dass der Waldkindergarten beliebt sei. "Ich hoffe, dass wir die Gruppe behalten können", so Volk.

Dies hofften auch die beiden Mütter. "Der Waldkindergarten ist eine tolle Sache und liegt uns am Herzen", betonten sie. Der Zustand der Bauwagen sei allerdings sehr schlecht.