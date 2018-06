Schönau/Kleingemünd. (pol/mün) Weil er sich vor zwei 14-jährigen Mädchen in unsittlicher Weise präsentiert haben soll, nahmen am Samstagabend Beamte des Polizeireviers Neckargemünd einen 54-Jährigen an seiner Wohnanschrift fest.

Der Mann soll gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Neckarsteinacher Straße gestanden haben. Dort habe er im Inneren des Fahrzeug an seinem Geschlechtsteil manipuliert, berichtet die Polizei.

Die beiden 14-Jährigen rannten nach Hause und offenbarten sich einem Vater. Als der Mann den bis dato noch Unbekannten auf dem Supermarktparkplatz zur Rede stellen wollte, gab dieser Gas und suchte sein Heil in der Flucht. Doch zu Hause bekam er bald Besuch von der Polizei.

Der 54-Jährige aus der näheren Umgebung im Rhein-Neckar-Kreis, der mit einem schwarzen Nissan unterwegs war, muss sich nun auf eine Strafanzeige einstellen.

Weitere Geschädigte und Zeigen sollen sich beim Dezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.