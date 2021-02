Neckargemünd. (lesa) Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen eine 47-Jährige bei einem schweren Verkehrsunfall: Mit ihrem Mazda war die Frau gegen 10 Uhr von Heidelberg kommend auf der Bundesstraße B 37 in Richtung Neckargemünd unterwegs, als sie in der lang gezogenen Linkskurve vorm Ortseingang die Kontrolle über ihr Auto verlor. Erst prallte sie gegen einen parkenden Lkw mit Anhänger, dann gegen einen abgestellten Sattelzug. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ursächlich war laut Polizei die tief stehende Wintersonne, welche die 47-Jährige geblendet habe.

Zunächst kam der Mazda nahe der Bushaltestelle Kümmelbacher Hof nach rechts von der Fahrbahn ab. "Er prallte mit der Beifahrerseite gegen das Heck eines Lkw-Anhängers", erläuterte Polizeisprecher Michael Klump. Lkw und Anhänger parkten auf dem dortigen Parkstreifen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Mazda auf der laut Zeugen nassen Fahrbahn ins Schleudern, schlitterte quer über die Fahrbahn nach links und prallte dort gegen einen parkenden Sattelzug.

Das Auto habe die 47-Jährige eigenständig verlassen können. Die herbeigeeilte Feuerwehr musste laut Kommandant Dirk Weinmann nicht eingreifen. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin in eine Klinik, wo sie laut Polizei ambulant behandelt wurde. Der Mazda musste abgeschleppt werden, der Lkw-Anhänger blieb trotz Schäden fahrbereit. Der Sattelzug sei nicht beschädigt worden. Den gesamten Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Die B 37 musste kurz voll, dann halbseitig gesperrt werden. "Für zehn bis 15 Minuten war die Straße komplett zu", so Klump. Im Anschluss seien die beiden Fahrspuren in Richtung Neckargemünd gesperrt gewesen. Ab 11.30 Uhr floss der Verkehr wieder. Augenzeugen zufolge galt Letzteres auch für den zweiten Sattelzug, gegen den die 47-Jährige geprallt war: Dieser habe weiterfahren können.

Update: Donnerstag, 11. Februar 2021, 20.26 Uhr

