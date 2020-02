Neckargemünd. (cm) Manche Mülleimer stinken den Stadträten. "Der Mülleimer unter der Friedensbrücke ist immer voll und es liegt oft auch noch Müll außen herum", beklagte sich Steffen Wachert (Freie Wähler) in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates und meinte: "Das ist kein schönes Bild für Neckargemünd."

Wachert regte deshalb an, dort einen größeren Mülleimer zu installieren. "Wir leeren mindestens einmal in der Woche, aber eher häufiger die Mülleimer", sagte Bürgermeister Frank Volk. Es sei ein Phänomen der Zeit, dass manche Bürger ihren Müll in öffentlichen Tonnen entsorgen. "Das ist nicht erlaubt", betonte der Rathauschef.

Die Stadt gehe größeren Müllansammlungen auch auf den Grund. Manchmal finde man im Müll Zettel mit dem Namen des Verursachers oder zumindest Hinweise auf diesen. "Dann gibt es ein Bußgeld", betonte der Rathauschef.

Manfred Rothe (Freie Wähler) hat beobachtet, dass um den Mülleimer am Neckarlauer häufig Müll am Boden liege. Dieser werde aber nicht von Menschen absichtlich daneben geworfen, sondern Krähen würden den Müll herauspicken und sich zum Beispiel über Speisereste freuen. Er schlug deshalb vor, einen Eimer mit Deckel zu installieren. Joachim Bergsträsser (SPD) gab zu bedenken, dass man in solche Mülleimer keine Pizzakartons hineinbekomme. Diese würden dann wohl daneben landen.