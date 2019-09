Bislang unbekannte Vandalen haben es in jüngerer Vergangenheit mehrfach auf die SRH abgesehen. Foto: Alex

Neckargemünd. (pol/mare) Die Vandalen an der SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd sind gefasst. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Demnach haben die Beamten einen 16 und einen 19 Jahre alten Teenager ermittelt. Während der 16-Jährige noch Schüler dort ist, hat der 19-Jährige die Schule bereits verlassen.

Beide sollen am letzten Wochenende in die Schule eingebrochen sein und mehrere Klassenzimmer verwüstet haben. Der 16-Jährige hat ein Geständnis abgelegt, bei seinen persönlichen Sachen haben die Polizisten mehrere Schlüssel gefunden.

Die Beamten hatten unter anderem Zeugenhinweise und Spuren ausgewertet und auch verdeckt ermittelt.

Ob es noch mehr Täter gibt, wird noch untersucht. Auch, ob die Jugendlichen die ähnlichen Vorfälle im Juli und September begangen haben.

Daher bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06223/92540.