Von Lukas Werthenbach

Neckargemünd. Sie saß gerade an ihren Hausaufgaben, als die 18-jährige Stefanie Hövermann in einer "nebenbei" eingeschalteten Videokonferenz von ihrem ersten Platz auf Landesebene bei "Jugend forscht" erfuhr. "Ich habe wirklich nicht damit gerechnet", erzählt die Schülerin der Stephen-Hawking-Schule im Gespräch mit der RNZ schmunzelnd. Deswegen habe sie während der virtuellen Siegerehrung eben auch Schularbeiten erledigt. Jedenfalls tritt sie als baden-württembergische Landessiegerin im Fachbereich Physik nun in drei Wochen beim Bundesfinale in Lübeck an: Sie hat herausgefunden, wie man die Wassermenge ausrechnet, die in eine Flasche gefüllt werden muss, um durch das Pusten in deren Hals einen bestimmten Ton zu erzeugen.

Damit kombiniert die Jungforscherin ihre Begeisterung zur Musik mit ihrer Kreativität und einem offensichtlichen Talent in Mathematik und Physik. Als es vergangenes Jahr im Physik-Unterricht an der Hawking-Schule um Flötentöne ging, erinnerte sich Hövermann plötzlich an eine bereits zehn Jahre zurückliegende Spielerei gemeinsam mit ihren Geschwistern: "Wir hatten damals Wasser in Flaschen gefüllt und den Klang jeweils mit einem Ton vom Klavier verglichen."

Mit dem nun im Unterricht geernteten Wissen kam ihr die Idee: "Das muss man doch irgendwie ausrechnen können." Also setzte sie sich in ihrer Freizeit ran, entwarf die dazu nötigen Formeln und zeigte dies ihrer Lehrerin Brigitte Haller. "Sie hat dann vorgeschlagen, mich bei ,Jugend forscht’ anzumelden", berichtet die 18-Jährige, die im nächsten Jahr ihr Abitur absolvieren will.

Und so funktioniert es: Messbar wird die Höhe eines erzeugten Tons anhand der Frequenz, die sich wiederum mit einem speziellen Gerät ermitteln lässt. "Dieser Wert sagt aus, wie oft pro Sekunde die Luft schwingt", erklärt die Jungforscherin. "Klettert" der Ton etwa um eine Oktave, bedeutet das eine Verdopplung der Frequenz. Weil die für einen bestimmten Ton nötige Wassermenge von Form und Größe der jeweiligen Flasche abhängt, ist ein weiterer wichtiger Wert für Hövermanns Formel die Höhe der Luftsäule in der Flasche: "Davon hängt die Frequenz ab." Ausgemessen werden muss zudem der Radius der jeweils verwendeten Flasche. Als Startwert wird stets die gemessene Frequenz herangezogen, die beim Pusten in die leere Flasche entsteht.

Kurzum: Die 18-Jährige, die ursprünglich aus Norddeutschland stammt und im Internat der Hawking-Schule wohnt, kann jede Note in eine dafür nötige Wassermenge umrechnen. "Je mehr Wasser in der Flasche ist, desto höher und desto härter ist der Klang", fasst sie zusammen. Meist nutze sie klassische 0,7-Liter-Mineralwasserflaschen. "Da brauche ich für ein G zum Beispiel 512 Milliliter Wasser", weiß sie. So habe sie gemeinsam mit einer Freundin schon das bekannte Lied "Hallelujah" von Leonard Cohen auf Flaschen gespielt. Und sie träumt von noch mehr: "Ich sag’ immer, ich will mal ein Flaschen-Orchester haben und damit Werke von Mozart oder Brahms spielen."

Jetzt freut sie sich aber erst einmal auf das Aufeinandertreffen mit den besten Jungforschern Deutschlands in Lübeck. Das Bundesfinale findet nämlich über vier Tage in Präsenz statt, auch ihre Eltern werden dabei sein. Diesmal wird also kaum Zeit sein, um parallel Hausaufgaben zu erledigen.