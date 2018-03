Von Christoph Moll

Neckargemünd. Erstmals in der Geschichte der Stadt am Neckar hat der Haushalt die Marke von 50 Millionen Euro geknackt. Der Gemeinderat hat in seiner zurückliegenden öffentlichen Sitzung einstimmig das Zahlenwerk für das laufende Jahr verabschiedet. Der Rekordhaushalt war aber auch einigen Änderungen auf den letzten Drücker zu verdanken.

Waldhilsbachs Ortsvorsteherin Anne von Reumont (CDU) war sauer. Der Grund: Die zugesagte und längst überfällige Sanierung der Leichenhalle des Friedhofs im Neckargemünder Stadtteil sei vergessen worden. Im vergangenen Jahr seien Mittel eingestellt gewesen, doch die Maßnahme sei wegen der Überlastung der Verwaltung durch die B 37-Großbaustelle nicht umgesetzt worden.

Bürgermeister Frank Volk konnte nicht glauben, dass die Maßnahme vergessen wurde, und forschte während der Sitzung nach. Tatsächlich fand er lediglich 5000 Euro im Verwaltungshaushalt für den Friedhof. "20.000 Euro fehlen noch", räumte er dann ein und bekräftigte. "Das Vorhaben sollte nicht an den Finanzen scheitern." Bei vier Enthaltungen wurde der Betrag in den Haushalt aufgenommen. Der Vermögenshaushalt erhöhte sich aber um 45.000 Euro, weil überraschend die Heizung im Rathaus repariert werden muss.

Aber das war nicht die einzige Ergänzung. Auch die Endabrechnung für das Kleingemünder Neubaugebiet sei "durchgerutscht". "Wir müssen das im Haushalt abbilden", erklärte Kämmerer Daniel Möhrle. Man habe mit der Abrechnung noch im vergangenen Jahr gerechnet und sie deshalb nicht für 2018 aufgenommen, erklärte er. Diese sei aber kostenneutral und erhöhe das Volumen des Vermögenshaushalts um 722.000 Euro bei Einnahmen und Ausgaben.

Damit erreichte der Haushalt ein Gesamtvolumen von 50,67 Millionen Euro - unveränderte 41,88 Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungs- und 8,79 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 1,1 Millionen Euro. Die Stadt plant in diesem Jahr mit einer Kreditaufnahme von vier Millionen Euro und will 953.000 Euro aus der Rücklage holen. Auch Erlöse durch den Verkauf von Grundstücken - die Fraktionen nannten hier zuvorderst die "Griechische Weinstube" - sind fest eingeplant. Die Sätze für die Grund- und die Gewerbesteuer blieben unverändert. Der Schuldenstand würde sich Ende 2018 auf 11,6 Millionen Euro belaufen, was pro Kopf 872 Euro bedeuten würde.