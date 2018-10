Neckargemünd. (cm) Die Gewerbebetriebe in der Dilsberger Straße kämpfen mit viel zu langsamen Internetanschlüssen. Dies berichtete Steffen Wachert (Freie Wähler) in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. Die Firma ECM beispielsweise würde "unter schlechtesten Bedingungen" arbeiten, so der Inhaber eines IT-Unternehmens. Wachert ärgerte sich darüber besonders, da die Telekom eine bessere Anbindung der Dilsberger Straße zugesagt habe.

Der Gemeinderat hatte sein Einverständnis für den flächendeckenden Internetausbau in der Stadt einst gegeben, nachdem ein Telekom-Vertreter in einer öffentlichen Sitzung des Gremiums mündlich zugesagt hatte, dass es auch in der Dilsberger Straße Verbesserungen beim Internettempo geben wird. Genau daran erinnerte Wachert nun: "Das geht so nicht!", kritisierte er und schlug vor, eine Klage gegen die Telekom zu prüfen. "Denn jetzt reicht’s!", meinte Wachert. "Die haben nur aufgegraben und wieder zugemacht."

Auch Bürgermeister Frank Volk ärgerte sich , dass das Versprechen nicht eingehalten worden sei. Die Stadt mahne die Telekom "im wöchentlichen Rhythmus". Der Rathauschef wusste, dass in der Dilsberger Straße inzwischen aber Glasfaserkabel gelegt worden seien. "Eine Klage gegen die Telekom macht aber keinen Sinn, weil die gleich Anwälte auffahren", betonte Volk. "Die Kunden müssen die Telekom piesacken und auf die Barrikaden gehen - nur das wirkt."