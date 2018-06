Neckargemünd. (cm) Wie gefährlich ist der Verbindungsweg am Blumenstrich im Stadtteil Dilsberg? "Dieser Schulweg ist bei Schnee nicht begehbar und bei Nässe besteht wegen des Mooses große Verletzungsgefahr", beschwerte sich die Mutter eines Schulkindes in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates.

Schon im Februar habe sie die Stadt auf die Situation aufmerksam gemacht, aber keine Antwort bekommen, so sagte die Frau und sprach von "unterlassener Hilfeleistung". Wenn ihr Anliegen nicht ernst genommen werde, beschwere sie sich beim Landratsamt: "Ich bin wütend und enttäuscht."

Bürgermeister Frank Volk erklärte, dass bei Regen die Äste der Bäume von angrenzenden Grundstücken herunterhängen. "Die lichte Höhe von 1,80 Meter ist aber gewährleistet", sagte Volk. "Ich kenne kein Schulkind, das so groß ist."

Die Stadt habe sich sehr wohl um das Anliegen gekümmert und einen Anwohner per Brief aufgefordert, den Bewuchs von seinem Grundstück zu stutzen. Fachbereichsleiter Mario Horvath ergänzte, dass in einem laufenden Verfahren detaillierte Auskünfte nicht üblich seien. "Wir haben Maßnahmen ergriffen", betonte er und bot der Frau einen Gesprächstermin im Rathaus an.

Das beruhigte die zwischenzeitlich aufgekommene hitzige Atmosphäre. Einige Stadträte zeigten sich empört über den Ton der Fragestellerin.