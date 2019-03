Noch liegt das Gelände, wo der neue Rewe entsteht, brach. Die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Während in den vergangenen Wochen die neue "Seniorenresidenz Sonnenquartier" am unteren Ende des Kleingemünder Neubaugebiets in die Höhe wuchs, tut sich auf dem benachbarten Grundstück nach wie vor nichts. Hinter dem früheren VW-Autohaus Bernhardt und künftigem Opel-Autohaus soll bekanntlich ein neuer und größerer Rewe-Markt mit einer Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern entstehen. Ursprünglich war geplant, dass dieser schon im Jahr 2017 während der B 37-Baustelle gebaut wird. Doch es kam zu Verzögerungen. Nun steht der Baubeginn aber wohl kurz bevor.

Ende Dezember seien nach "aufwendigen Abstimmungen mit Rewe" noch einmal wegen einer "geringfügigen Überschreitung" der Geschossfläche geänderte Pläne beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg und bei der Stadt Neckargemünd eingereicht worden. Dies berichtet Werner Kroffl von der "IBB Immobilien-, Bauträger-, und Baulanderschließungsgesellschaft" mit Sitz in Mannheim, die den neuen Markt für Rewe in Kleingemünd realisiert.

Im Februar habe die Stadt dann ihr Einvernehmen erteilt. "Wir warten jetzt auf die Erteilung der Baugenehmigung durch das Landratsamt", meint Kroffl. "Wir gehen davon aus, dass einer Erteilung der Baugenehmigung jetzt nichts mehr im Wege steht und das Landratsamt sie Anfang April erteilen wird." Die zuletzt für Herbst 2019 anvisierte Eröffnung verschiebe sich damit auf das Frühjahr 2020.

Für Verzögerungen hatte auch die von der Stadt gestellte Bedingung gesorgt, dass der Neubau des Rewe-Marktes in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Markt an der Neckarsteinacher Straße mit nennenswerten Einnahmen für die Stadt einhergehen müsse. Denn von der Ansiedelung eines Handelsunternehmens hat eine Stadt meist nur wenig: Für die Verteilung der Gewerbesteuer ist die Zahl der am Ort beschäftigten Personen maßgeblich - weshalb die Orte von den Verwaltungs- oder Logistikzentralen der Supermärkte profitieren. Bürgermeister Frank Volk pochte deshalb - mit dem Gemeinderat im Rücken - darauf, dass der neue Rewe-Markt von einem selbstständigen Kaufmann betrieben wird. Dieser hat seinen Sitz dann am Ort und zahlt dort auch Gewerbesteuer. Dies kam jedoch nicht zustande.

Stattdessen gab es einen anderen Deal: Die Stadt und Rewe tauschen zwei Grundstücke. Eines davon ist ein Grundstück im Bereich des neuen Marktes, das der Stadt gehört und für den Bau des neuen Marktes unerlässlich ist. Das andere ist das Grundstück des bisherigen Getränkemarktes. Dieses verpachtet die Stadt künftig an Rewe. Die jährliche Pacht orientiert sich an der Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer von etwa 54.000 Euro. Der Vertrag läuft laut Volk länger als zehn Jahre.

Der aktuelle Markt war dem Handelsriesen zu klein geworden. Eine Erweiterung scheiterte an der Grundstücksgröße, der Topografie, der alten Bausubstanz und an den komplizierten Grundstücksverhältnissen: Das Gebäude steht auf acht Grundstücken von fünf Eigentümern und gehört einem englischen Immobilienfonds. Der bisherige Markt soll renoviert und künftig als Rewe-Getränkemarkt genutzt werden. Der bisherige Getränkemarkt wird von Rewe umgebaut und soll langfristig an eine Apotheke vermietet werden.