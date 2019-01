Neckargemünd. (cm) So etwas hatte es zumindest in der jüngeren Geschichte der Stadt noch nicht gegeben: Ein Bürgermeister, der einen Bürger aus dem Rathaus wirft. So geschehen im vergangenen Oktober in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates.

Nach mehreren lauten Zwischenrufen hatte Rathauschef Frank Volk den Mitinitiator der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" (NIA), Karl Malik, des Sitzungssaales verwiesen. Der Eklat hatte ein juristisches Nachspiel.

Denn der Unternehmensberater schaltete zusammen mit NIA-Initiator und Rechtsanwalt Thomas Ax das Karlsruher Verwaltungsgericht ein. Malik sah sich in seiner Meinungsfreiheit beschnitten. Volk trat nun in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates erneut der von Malik zuletzt geäußerten Aussage entgegen, dass das Verwaltungsgericht ein Urteil gefällt habe.

"Das ist nicht korrekt", betonte Volk. "Vielmehr hat das Gericht den Antrag als unzulässig und auch unbegründet abgelehnt." Das Gericht habe anerkannt, dass der Bürgermeister bei einer Sitzung des Gemeinderates im Rathaus das Hausrecht innehabe. "Mein Handeln war angemessen", sagte Volk abschließend.