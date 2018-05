Von Christoph Moll

Neckargemünd. Kriminelle haben es in der Stadt am Neckar schwer. Das zeigte die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr, die der Leiter des Neckargemünder Polizeireviers, Johannes Kolmer, in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats präsentierte (siehe auch Artikel rechts) - letztmals, denn der Erste Polizeihauptkommissar geht Ende des Monats in den Ruhestand. Der oberste Polizist der Stadt kann jedoch mit einem guten Gefühl gehen, denn die Bilanz konnte sich sehen lassen. Im vergangenen Jahr wurden sieben von zehn Straftaten aufgeklärt. Die Details:

> Straftaten allgemein: Der Revierleiter erinnerte an die unlängst von Innenminister Horst Seehofer präsentierten Zahlen für ganz Deutschland, nach denen die Kriminalität um zehn Prozent zurückgegangen sei. Im Gebiet des Polizeireviers Neckargemünd, das von Heiligkreuzsteinach bis Meckesheim reicht, sank die Zahl der Straftaten von 2016 auf 2017 von 1426 auf 1308, was ein Minus von immerhin 8,3 Prozent bedeutet. Die Aufklärungsquote lag bei 64,4 Prozent.

Revierleiter Johannes Kolmer. Foto: vaf

Noch einmal höher, nämlich bei 69,5 Prozent, lag die Quote im Stadtgebiet von Neckargemünd. Hier ging die Zahl der Straftaten um 7,3 Prozent von 565 auf 524 zurück. "Auf die Aufklärungsquote sind wir stolz", sagte Kolmer. "Es ist beruhigend, wenn sieben von zehn Straftaten aufgeklärt werden." Mit ein Grund für die gute Quote sei die Aufklärung einer Einbruchsserie in Kindergärten gewesen, so Kolmer. Die sogenannte Häufigkeitsziffer, also die Zahl der Straftaten hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, lag in Neckargemünd im vergangenen Jahr bei 3949. In den Jahren 2015 und 2016 bewegte sich diese noch zwischen 4200 und 4300. Zum Vergleich: Im Gebiet des gesamten Reviers gab es im vergangenen Jahr 2685 Straftaten je 100.000 Einwohner, im Gebiet des Polizeipräsidiums Mannheim waren es mit 7416 deutlich mehr.

Hintergrund Das sagten die Stadträte zur Kriminalstatistik "Wir können uns in Neckargemünd auf die Polizei verlassen", fasste Bürgermeister Frank Volk die Kriminalstatistik zusammen, die Johannes Kolmer als Leiter des Polizeireviers Neckargemünd letztmals vor seinem Ruhestand im Gemeinderat präsentierte (siehe Artikel links). "Die erfolgreiche Zusammenarbeit endet zu unserem [+] Lesen Sie mehr Das sagten die Stadträte zur Kriminalstatistik "Wir können uns in Neckargemünd auf die Polizei verlassen", fasste Bürgermeister Frank Volk die Kriminalstatistik zusammen, die Johannes Kolmer als Leiter des Polizeireviers Neckargemünd letztmals vor seinem Ruhestand im Gemeinderat präsentierte (siehe Artikel links). "Die erfolgreiche Zusammenarbeit endet zu unserem Bedauern." Die tolle Leistung mit einer hohen Aufklärungsrate könne nicht genug gewürdigt werden, so Volk. Ärgerlich seien die vielen Unfallfluchten, zu denen es vor allem auf den Parkplätzen der Einkaufsmärkte komme. Überhaupt würden die Rettungsorganisationen in der Stadt gut zusammenarbeiten, meinte Volk. Dazu diene auch der regelmäßige "Blaulichtstammtisch". "Es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander", so der Rathauschef. Das meinten die Stadträte: > Jürgen Rehberger (Freie Wähler) sprach angesichts der niedrigen Kriminalität von einer "Insel der Glückseligen". Bei dem riesigen Gebiet des Polizeireviers mit einer Rund-um-die-Uhr-Besetzung im Drei-Schicht-Betrieb sei dies nicht selbstverständlich. "Ich hoffe, dass die gute Ausstattung des Reviers nicht dem Streichorchester in Baden-Württemberg zum Opfer fällt", so Rehberger. Man höre ja immer wieder, dass gespart werden müsse - sogar beim Benzin für die Streifenwagen. "Die guten Zahlen sind der Präsenz vor Ort geschuldet", machte Rehberger deutlich. > Christian Rupp (CDU) lobte die gute Arbeit der Polizei vor Ort: "Wir sind froh und stolz, dass es so gut läuft." Positiv sei auch, dass die gesamte Belegschaft aus der Region komme und sich auskenne. > Hermino Katzenstein (Grüne) fasste die "hervorragenden Zahlen" so zusammen: "In Neckargemünd lebt man nicht nur schön, sondern auch sicher." Als Landtagsabgeordneter wies er darauf hin, dass die Polizei im Land wieder aufgestockt werde und derzeit zusätzliche Kräfte ausgebildet werden. Bis diese aber zum Einsatz kommen, dauere es drei Jahre. > Joachim Bergsträsser (SPD) wünschte dem scheidenden örtlichen Polizeichef viel Zeit und riet ihm, mehr zu schlafen und intensiver Zeitung zu lesen. > Steffen Wachert (Freie Wähler) wollte wissen, warum Opfer oder Zeugen nicht erfahren, wie ein Ermittlungsverfahren ausgeht. Die Opfer würden oft außen vor bleiben, beklagte auch Kolmer. Erst in den vergangenen Jahren habe sich dies geändert. Bei Einbrüchen würden Opfer kontaktiert, bei anderen Straftaten allerdings nicht. "Der richtige Weg ist aber eingeschlagen", so Kolmer. Wachert fragte außerdem, warum es keinen Tag der offenen Tür mehr beim Polizeirevier gebe. Die Veranstaltung sei seit der Fusion zum Polizeipräsidium Mannheim eingeschlafen, meinte Kolmer. Nicht mehr erlaubt seien die Selbstbehauptungstrainings, die früher angeboten wurden. "Das wird massiv zurückgefahren", so Kolmer. Für Kindergartengruppen und Schulklassen öffne man zwar gerne die Türen, aber größere Veranstaltungen seien "nicht mehr drin". Bürgermeister Volk lobte aber, dass in der Einbruchsprävention viel getan werde. Der Info-Laster sei schon mehrmals da gewesen und viele Bürger hätten sich erkundigt, wie sie ihr Zuhause sicherer machen können. Außerdem würden Spezialisten der Polizei zu einer Beratung auch nach Hause kommen. > Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) fragte nach der Anzahl der Polizeibeamten in Neckargemünd. Kolmer erklärte, dass für die Rund-um-die-Uhr-Besetzung fünf Gruppen mit je mindestens sechs Beamten benötigt werden, die in einem bestimmten Schichtrhythmus arbeiten. "Wir sind nicht auf Rosen gebettet, aber können den Service aufrecht erhalten", so Kolmer. Bis das neu ausgebildete Personal auf den Revieren ankomme, dauere es. (cm)

[-] Weniger anzeigen

> Körperverletzung: Die Zahl dieser Delikte lag in den vergangenen drei Jahren auf einem ähnlichen Niveau zwischen 37 und 41. Die Aufklärungsquote ist hier mit 90 Prozent besonders hoch, weil die Täter meistens bekannt sind.

> Diebstahl: Besonders gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass Diebe gefasst werden. Sie liegt bei 19,6 Prozent. Die Zahl der Diebstähle schwankte die vergangenen drei Jahre zwischen 49 und 58.

> Wohnungseinbrüche: Wurden im Jahr 2015 in Neckargemünd noch 21 Einbrüche gezählt, so waren es 2016 noch 14 und im vergangenen Jahr nur noch vier. Zwei davon konnten aufgeklärt werden. "Der Rückgang ist nicht erklärbar", sagte Kolmer. Zwar seien einige osteuropäische Gruppen zur Strecke gebracht worden, doch dies allein könne nicht ursächlich sein. "Für die Betroffenen ist ein Einbruch immer sehr schlimm", so Kolmer.

> Betrug: Auch diese Zahl ist rückläufig. Sie sank von 116 vor drei Jahren auf 95 im vergangenen Jahr - 85,3 Prozent davon wurden aufgeklärt. "Hier wird es durch die Digitalisierung aber künftig noch mehr Probleme geben", prophezeite Kolmer. "Oft sind die Täter bekannt, aber es ist nichts bei ihnen zu holen."

> Rauschgift: Hier gab es eine Steigerung von 27 auf 49 Fälle in den vergangenen drei Jahren - sage und schreibe 98 Prozent konnten aber zuletzt aufgeklärt werden. Durch Handyauswertung sei es gelungen, an einige meist jugendliche Kleindealer zu kommen, so Kolmer: "Das sind aber keine großen Fische."

> Sachbeschädigung: Die Zahl war nach 70 und 85 Fällen in den Jahren 2015 und 2016 zuletzt mit 53 vergleichsweise niedrig. Niedrig war auch die Aufklärungsrate mit 24,5 Prozent. "Die Sachbeschädigungen sind im gesamten Revier deutlich zurückgegangen", sagte Kolmer. So seien auch weniger Schäden zum Beispiel durch Graffiti entstanden.

> Tatverdächtige: Die Zahl der Tatverdächtigen lag im vergangenen Jahr bei 316 - deutlich mehr als 2016. Darunter waren 58 Jugendliche, im Jahr zuvor waren es nur 20. "Die Steigerung kommt durch die vielen Rauschgiftdelikte", erklärte Kolmer. Die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen lag mit 66 im Jahr 2017 so niedrig wie in den vergangenen drei Jahren nicht. "Sie sind nicht so kriminell, wie oft behauptet wird", unterstrich Kolmer. In der Flüchtlingsunterkunft in der Kriegsmühle an der B 45 Richtung Bammental habe es noch keinen Einsatz gegeben.

> Unfälle: In Neckargemünd kracht es jedes Jahr ähnlich häufig. 2017 wurden 318 Unfälle aufgenommen, in den Jahren zuvor waren es vier weniger und drei mehr. 184 davon waren Kleinstunfälle, bei denen nur Sachschaden entstand. Es waren 30 Verletzte und ein Toter beim Motorradunfall auf der B 37 in Kleingemünd beim Freibad zu beklagen. 88 Unfallverursacher sind im vergangenen Jahr geflüchtet, so Kolmer. "Die Geschädigten bleiben meist auf dem Schaden sitzen - die Aufklärungsquote liegt bei unter 50 Prozent."