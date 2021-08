Neckargemünd/Schönau. (luw) Nach der zweiten Verfolgung einer 36-Jährigen innerhalb einer Woche hat die Polizei auf Nachfrage weitere Details mitgeteilt. Wie berichtet war die Frau zunächst am Dienstag bei einer Kontrolle in Mannheim geflüchtet. Am Samstag fiel sie nun erneut einer Streife auf der Bundesstraße B 37 in Neckargemünd auf. In beiden Fällen zeigte sie laut Polizei Anzeichen von Drogeneinfluss. Ihr zwischenzeitlich "sichergestelltes" Auto hatte sie nach ihrer Vernehmung Ende vergangener Woche zurückbekommen. "Auch wenn sie keine Fahrerlaubnis mehr hat, wäre das für uns kein Grund, das Fahrzeug nicht wieder freizugeben", erklärte Polizeisprecher Michael Klump am Montag. Schließlich sei der VW Golf mit Kölner Kennzeichen "Eigentum" der 36-Jährigen.

Genaueres berichtete Klump auch über die Verfolgung von Samstagabend, in deren Folge bekanntlich auch mit einem Hubschrauber nach der Frau gesucht wurde. Demnach flüchtete die 36-Jährige in Richtung Neckarsteinach, als ihr eine nachfolgende Polizeistreife im Bereich des Neckargemünder Stadtteils Kleingemünd das Signal gab, anzuhalten. Der Golf raste innerorts mit teilweise 140 Kilometern pro Stunde davon. Am Neckarsteinacher Ortseingang brachen die Beamten die Verfolgung ab, um keine Unbeteiligten zu gefährden. Wenige Minuten später wurde der Golf auf einem Parkplatz in Schönau gefunden; die 36-Jährige selbst traf die Polizei am selben Abend noch beim Verlassen ihrer Neckargemünder Wohnung an.

Nach der – ebenfalls abgebrochenen – Verfolgung am vergangenen Dienstag hatte die Polizei die Frau zunächst nicht ausfindig gemacht und stattdessen deren Auto sichergestellt. Noch vor dem Wochenende wurde sie vernommen, ihr Auto bekam sie wieder. Nun kommen mehrere Anzeigen auf sie zu.