Von Christoph Moll

Neckargemünd. Zwei Mehrfamilienhäuser mit 13 Wohnungen und 23 Stellplätzen am Ortseingang von Kleingemünd an der Friedensbrücke von Ziegelhausen kommend? Nein hat dazu der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr in seiner zurückliegenden öffentlichen Sitzung gesagt. Mit neun zu zwei Stimmen und bei drei Enthaltungen wurde das Bauvorhaben in der schmalen Fahrgasse mehrheitlich abgelehnt. Bereits in den Jahren 2005, 2006 und 2007 waren Neupläne abgelehnt worden.

Was war nun geplant? Die städtische Fachbereichsleiterin Susanne Lutz erläuterte, dass das vorhandene Gebäude abgebrochen und zwei Mehrfamilienhäuser errichtet werden sollen. Deren First sei 56 Zentimeter höher. Es gebe aber in der Kleingemünder Ortsdurchfahrt noch höhere Gebäude mit mehr Geschossen. Die Frage sei, ob sich das Vorhaben in die Umgebung einfüge.

Marco La Licata (Linke) zeigte sich offen und sah ein repräsentatives, modernes und "nicht hässliches" Gebäude an der Ortseinfahrt. Auch Claudia Weichert (CDU) signalisierte Zustimmung: "Das passt da hin und es ist gut, dass Wohnraum geschaffen wird." Manfred Rothe (Freie Wähler) sah die Zufahrt über die steile Fahrgasse ebenso kritisch wie Bürgermeister Frank Volk. Rothe zeigte sich zudem von der "Massivität" erschrocken und hätte sich ein Geschoss weniger gewünscht. Dann würde aber weniger Wohnraum entstehen, entgegnete Volk und betonte unter Applaus: "Wir müssen mehr in die Höhe und uns an andere Dimensionen gewöhnen." Auch Felix Konrad (Grüne) sah "die richtige Architektur an der richtigen Stelle". Das geplante Gebäude wirke sehr städtisch. Er wünschte sich aber einen besseren Energiestandard als die geplante KFW-55-Variante.

Für Jens Hertel (SPD) waren die Pläne nicht "jubelfähig". "Wir tasten uns schön immer weiter in die Höhe", meinte er. Es werde schwierig, andere ähnliche Bauvorhaben abzulehnen. "Das würde zu einer kompletten Umgestaltung in dem Bereich führen", meinte er. Auch Hertel sah die Zufahrt über die Fahrgasse problematisch. "Wohnraum ja, aber nicht zu jedem Preis", fasste er seine Haltung zusammen.

Thomas Schmitz (Grüne) hielt die Dimension des Vorhabens für "angemessen". Er sah in der Frage der Gebäudehöhe eine "rückwärtsgewandte Diskussion". "Wollen wir Stadt sein oder für immer Kleinstadt bleiben?", fragte Schmitz und wünschte sich mehr Wohnraum noch an "ganz anderen Stellen der Stadt". Dafür müssten aber Bebauungspläne überarbeitet werden. Schmitz wünschte sich "urbane Architektur" entlang der Verkehrsachsen. Was den Energiestandard angehe, so sei dieser "nichts Besonderes, sondern Standard". Auch Schmitz hatte jedoch Bauchschmerzen bei der verkehrlichen Erschließung. Hier brauche es eine Lösung zum Beispiel mit einer Zufahrt entlang des Neckars. Auch Giuseppe Fritsch (fraktionslos) war mit der Planung einverstanden, sah aber in der schmalen Zufahrt ein Problem. Da sei der Planer wohl nicht vor Ort gewesen.

Bürgermeister Volk hingegen meinte, dass der Leinpfad verkehrsfrei gehalten werden müsse. "Die verkehrliche Situation muss auf dem Grundstück gelöst werden", betonte er. Die Planung fand er ansonsten ansprechend. Felix Konrad stellte angesichts des guten Angebots im öffentlichen Nahverkehr in Frage, ob überhaupt 23 Parkplätze notwendig seien. Volk sagte, dass die Stadt ihre eigene Stellplatzverordnung ändern könne. Die Landesbauordnung schreibe nur einen Stellplatz pro Wohnung vor.

Nach der Ablehnung fragte Petra Groesser (Grüne), wie es nun weitergeht. Susanne Lutz ging davon aus, dass sich das Landratsamt dem Votum der Stadt anschließe. Die Gründe für die Ablehnung würden dem Bauherrn mitgeteilt. "Es wäre für Neckargemünd zuträglich, wenn dort etwas passiert", meinte Groesser. "Wir können uns dort eine neue Bebauung vorstellen", stimmte Volk zu. "Aber über die Art müssen wir diskutieren."