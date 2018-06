Neckargemünd. (pol/mün) Am Samstagabend wurde ein 40-jähriger Mann festgenommen, der gegen 21 Uhr einen Einbruchsversuch in eine Wohnung in der Bahnhofstraße unternommen haben soll. Der Verdächtigte wurde dabei von dem Wohnungseigentümer erwischt und flüchtete zunächst.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter hatte schnell Erfolg, wie die Polizei berichtet. Der Verdächtige, auf den die Beschreibung zutraf, wurde in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen. Auch wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Der 40-Jährige befindet sich nun im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern noch an.