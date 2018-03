Neckargemünd. (cm) Nicht nur auf dem Dilsberg, wo ein Müllfahrzeug der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) unlängst wegen eines festgefrorenen Schildes nicht mehr weiterkam und deshalb Dutzende grüne Tonnen ungeleert blieben, kam es zu Problemen mit der Abfallentsorgung. Wie Stadtsprecherin Petra Polte auf RNZ-Anfrage mitteilte, sei zuletzt vor allem die Bürgermeister-Müßig-Straße betroffen gewesen. "Da gab es einen Fall, dass die AVR gar nicht verzögert, sondern überhaupt nicht durchkommen konnte", berichtete Polte.

Der Grund war hier allerdings ein anderer als auf dem Dilsberg: Die Straße war an einer Engstelle zugeparkt. "Diese Stelle wurde als Problemherd erkannt und inzwischen durch Erweiterung des absoluten Halteverbotes entschärft, sodass in Zukunft keine Probleme mehr auftreten sollten", so Polte weiter. Ab und zu komme es auch in der Michael-Gerber-Straße oder in der Ziegelhütte zu einer verzögerten Abholung, aber nicht häufig.