Von Christopher Moll

Neckargemünd. Die Straße "Am Mühlrain" ist jetzt eine Straße - klingt komisch, ist aber so. Einen skurrilen Akt deutscher Bürokratie gab es in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. In dieser wurde die endgültige Herstellung der "Erschließungsanlage Am Mühlrain" einstimmig festgestellt.

Ebenso einstimmig wurde die Anliegerstraße im Bereich zwischen der Kreuzung mit der Josef-Werner-Straße und dem Ausbauende bei Hausnummer 70 gemäß des Straßengesetzes für Baden-Württemberg "mit sofortiger Wirkung als Ortsstraße dem öffentlichen Verkehr überlassen und als Gemeindestraße eingestuft." Denn offiziell war sie das vorher nicht - obwohl sie wohl schon seit mehreren Jahrzehnten besteht.

Es war der letzte Akt in einer Geschichte, der den Anwohnern am Mühlrain viel Ärger und hohe Kosten beschert hat. Denn vor sechs Jahren hatte der Gemeinderat die "erstmalige endgültige Herstellung" der Straße beschlossen. Dies war sie bisher offiziell nicht, dort hatten die Anwohner auch noch keine Erschließungsbeiträge gezahlt.

Vor drei Jahren wurde die Straße dann ausgebaut und die Anwohner wurden mit Vorauszahlungen zur Kasse gebeten. Dagegen gingen mehrere Anwohner gerichtlich vor, doch Mitte des vergangenen Jahres hat das Karlsruher Verwaltungsgericht in erster Instanz der Stadt Recht gegeben. Eine Berufung wurde nicht zugelassen. Die Klägergemeinschaft hatte damals eine Zulassung der Berufung beantragt, was jedoch abgelehnt wurde.

"Alle Klagen sind beendet", verkündete Bürgermeister Frank Volk nun im Gemeinderat. "Jetzt können wir die Straße widmen und offiziell als Gemeindestraße freigeben." Und die Erschließungsbeiträge endgültig abrechnen. "Das ist ein formeller Akt", erklärte Volk. "Das Ganze verwundert, weil die Straße ja schon da war", räumte der Bürgermeister ein, "ist aber notwendig."

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) wollte wissen, ob nach der Vorauszahlung noch weitere Kosten auf die Anwohner zukommen. Fachbereichsleiterin Susanne Lutz erklärte, dass die Rechnungen derzeit noch "umfangreich geprüft werden". Es zeichne sich jedoch ab, dass es in etwa bei den Vorauszahlungen bleiben könnte. Die Stadt wird nun die endgültige Abrechnung der Erschließungsbeiträge vornehmen. "Damit haben wir einen Dauerbrenner weniger", zeigte sich Volk zufrieden.