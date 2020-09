Von Alexander Becker

Region Heidelberg. Moritz Oppelt heißt der CDU-Kandidat bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 277 Rhein-Neckar, zu dem fast der ganze Rhein-Neckar-Kreis gehört. Der 31-jährige Jurist aus Neckargemünd setzte sich am Freitagabend bei der Wahlkreisvertreterversammlung in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim gegen zwei weitere Bewerber durch. Zur Wahl gestellt hatten sich noch der Eberbacher CDU-Stadtverbandsvorsitzende und Stadtrat Georg Hellmuth und der Dossenheimer Jens Keienburg.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte der zum Tagungspräsidenten ernannte CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein aus Mühlhausen die Verdienste des ausgeschiedenen Amtsinhabers und jetzigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Stephan Harbarth, gewürdigt. Klein betonte, dass die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten sowie Rechts- und Linksextremismus in die Schranken gewiesen werden müssten. Auf Grußworte des Sinsheimer Oberbürgermeisters Jörg Albrecht und des Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte folgte die Vorstellung der drei Bewerber. Zunächst plädierte Oppelt für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht und permanenter politischer Meinungsbildung. Der 1989 in Heidelberg geborene Jurist ist seit 2007 Mitglied der CDU, lebt mit Frau und Tochter in Neckargemünd, ist dort CDU-Stadtverbandsvorsitzender und leitet seit 2018 eine Abteilung der Steuerfahndung in Stuttgart.

Letztendlich setzte sich der Bezirksvorsitzende der Jungen Union Nordbaden und stellvertretende Bezirksvorsitzende der CDU Nordbaden klar gegen beide Gegenkandidaten durch. Hellmuth hatte versucht, mit der Entschlussfähigkeit eines Offiziers und der kreativen Lösungskompetenz eines Architekten zu punkten, während Keienburg für freiheitliche Demokratie mit festem religiösem Fundament plädierte. Beide unterlagen jedoch mit 29 beziehungsweise zwei Stimmen dem Wahlsieger Moritz Oppelt, der 104 Stimmen erhielt. Klein wünschte dem designierten Bundestagsabgeordneten – die CDU holte hier bisher immer das Direktmandat – viel Kraft und politischen Ehrgeiz, um wiederholt das Direktmandat für die CDU Rhein-Neckar zu holen. "Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen in den Wahlkampf zu ziehen", betonte Oppelt abschließend in einer kurzen Rede und dankte den Delegierten für das in ihn gesetzte Vertrauen.

Neben dem Bundestagskandidaten wurden bei der Wahlkreisvertreterversammlung auch die Kandidaten für die Landes- und Bezirksvertreterversammlung nominiert. Für die Landesvertreterversammlung sind dies Karl Klein, Albrecht Schütte, Moritz Oppelt, Christiane Stab, Anna Köhler, Diemut Theato und Stefanie Kretz. Und für die Bezirksvertreterversammlung wurden nominiert Karl Klein, Moritz Oppelt, Albrecht Schütte, Christiane Stab, Stefanie Kretz, Anna Köhler, Stephanie Brecht, Diemut Theato, Claudia Martin, Michael Sieber, Christian Hohlweck, Karin Koch, Sabrina Arnold, Jutta Hilswicht, Bruno Sauerzapf, Boris Schmitt, Inge Schleweis und Florian Hummel.