Von Christoph Moll

Neckargemünd. Auf dem Areal für die Containeranlage für Flüchtlinge und Obdachlose zwischen dem Bahnhof und der Güterbahnhofstraße tut sich etwas: Die Vorbereitungsarbeiten für die Aufstellung der Container haben begonnen. Mit einem Bagger wurde die vorhandene Betonplatte auf dem Areal freigekratzt und es wurde jede Menge Erde bewegt. Die Fundamentarbeiten müssen bald abgeschlossen sein, denn schon ab dem kommenden Montag sollen die ersten Container angeliefert werden. Dies sagte Stadtsprecherin Petra Polte auf Anfrage.

Die Container stammen von einer Anlage in Schefflenz im Neckar-Odenwald-Kreis, die noch in dieser Woche demontiert und für den Transport nach Neckargemünd vorbereitet wird. Die Container werden dann zwischen dem 19. und dem 26. November über mehrere Tage mit Schwertransporten in Neckargemünd angeliefert und mit einem Kran abgeladen, weshalb es in der Güterbahnhofstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen und der städtische Pendlerparkplatz am Bahnhof voraussichtlich für eine Woche teilweise gesperrt wird. Die Montage der Container beginnt am 26. November, sodass die Anlage Anfang Dezember zumindest außen fertiggestellt ist. Dann läuft noch der Innenausbau und ab dem 10. Dezember sollen die Außenanlagen sowie ein Zaun erstellt werden.

Wann genau die Container bezogen werden können, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass die Bürger vorher die Gelegenheit bekommen sollen, die Wohnanlage anzuschauen. "Damit kommen wir einem Wunsch aus der Einwohnerversammlung zur Integration nach", erklärt Polte. Der Termin hierfür wird noch festgelegt und hängt vom Fortgang der Bauarbeiten ab. Hintergrund dürfte auch sein, dass die 27 mal 15 Meter große Containeranlage umstritten ist - zum einen, weil es eben eine Containeranlage und kein massives Gebäude ist, und zum anderen, weil es sich nicht um eine dezentrale Unterbringung handelt. Diese würde die Integration besser fördern. Außerdem stößt der Standort direkt an den Bahngleisen auf Kritik.

Doch die Stadt braucht dringend Wohnraum für Flüchtlinge und Obdachlose. Alle bisherigen Unterkünfte sind belegt und der Stadt werden kaum Wohnungen und Häuser zum Anmieten oder Kaufen angeboten. Die neue Containeranlage bietet Platz für 50 Personen und wird vom bisherigen Eigentümer - dem Neckar-Odenwald-Kreis - nicht mehr benötigt, weil immer mehr der vor über zwei Jahren nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge in die Obhut der Kommunen übergehen. Die 54 Container kosten 425.000 Euro, hinzu kommen noch 95.000 Euro für den Transport von Schefflenz nach Neckargemünd.

Unverständlich für viele Bürger ist, dass derweil Container für 80 Personen in der Kriegsmühle zwischen Neckargemünd und Bammental leerstehen. Das Problem: Diese stehen auf Bammentaler Gemarkung und der Rhein-Neckar-Kreis als Eigentümer will diese behalten, falls wieder - wie vor drei Jahren - viele Flüchtlinge in die Region kommen.