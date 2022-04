Neckargemünd. (cm) Es war ein Aufsehen erregendes Interview: Im Gespräch mit einem Journalisten der RTL-Gruppe, zu dem auch der Fernsehsender n-tv gehört, forderten Vitali und Wladimir Klitschko mehr Waffen – auch von Deutschland. Außerdem erklärten der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew und sein Bruder, dass sie auch mit einem Atomangriff Russlands auf ihr Heimatland rechnen. Während sie all das sagten, waren im Hintergrund Feuerwehrautos zu sehen, die aus Deutschland gespendet wurden und nun in Kiew im Einsatz sind – darunter eines aus dem Neckargemünder Stadtteil Waldhilsbach.

Zu Beginn des Interviews war dies auch Thema: "Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Unterstützung bei allen Freunden, die diese Feuerwehrfahrzeuge zu uns gebracht haben", sagte Vitali Klitschko, der darin eine "humanitäre Hilfe" sah. "Wir brauchen das besonders in dieser Zeit, in der es meine Mission als Bürgermeister ist, das Leben der Menschen zu schützen", so Klitschko. "Das ist sehr wichtig für uns besonders in dieser kritischen Zeit, wir schätzen das sehr und werden es niemals vergessen." Klitschko sprach von einer echten Freundschaft und einer großen Unterstützung aus Deutschland.

NGD 4-41 – an dieser Kennung war das Feuerwehrauto in dem Fernsehinterview zu erkennen. Die Stadt hatte das ausrangierte 33 Jahre alte Löschfahrzeug an die ukrainische Hauptstadt gespendet, statt es zu versteigern. Den Transport des im Fachjargon "LF 8" genannten Wagens hatten drei Mitglieder der Waldhilsbacher Feuerwehr übernommen. Nach 18-stündiger Fahrt wurde der Wagen an einem Ort in Polen an Helfer aus Kiew übergeben, die den Weitertransport durch das Kriegsgebiet in die Hauptstadt übernahmen. Neben dem Waldhilsbacher Fahrzeug wurden noch weitere gespendete Feuerwehrfahrzeuge aus Deutschland übergeben. Der Transport und die Organisation erfolgte über die Initiative "#WeAreAll Ukrainians" und die Hilfsorganisation "@fire".

"Wir setzen mit der Spende ein Zeichen für die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine", hatte Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk betont. Nun wünschte er den Einsatzkräften in Kiew, dass sie gesund bleiben und von den Einsätzen mit den Fahrzeugen immer wieder unversehrt zurückkehren.