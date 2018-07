Bereit zum Einsteigen: Nicole Lender (v.l.), Dieter Netter, Frank Volk und Petra Groesser an der neuen Station in Kleingemünd. Foto: kaz

Neckargemünd. (kaz) Wenn das kein Argument für "Car-Sharing" ist: Man steigt eigentlich immer in ein sauberes Auto, weil die Fahrzeuge der Stadtmobil Rhein-Neckar AG regelmäßig gereinigt werden, man braucht sich nicht um Reparaturen zu kümmern und schon gar nicht um den TÜV. Das "Auto-Teilen" hat in Neckargemünd schon seit über 20 Jahren Tradition. Zu den bereits bestehenden vier Stationen kam jetzt eine weitere in Kleingemünd dazu - sie ist die erste nördlich des Neckars.

In Höhe der Saarstraße 23-25 kam es zwar nicht zur "Autoschlüsselübergabe", aber zu einem Treffen der Beteiligten. In diesem Fall waren das Bürgermeister Frank Volk, die städtische Klimaschutzmanagerin Nicole Lender, Dieter Netter von "Stadtmobil" und Stadträtin Petra Groesser (Grüne).

In der Metropolregion sind laut Dieter Netter derzeit rund 520 Stadtmobil-Autos aller Kategorien unterwegs und werden von über 9000 Menschen genutzt. Die "Flotte" reicht von Mini bis Kleinwagen, Kombi, Business-Wagen bis zum Neunsitzerbus und Transporter. Alle Fahrzeuge können kurzfristig ausgeliehen werden. Für ganz Kurzentschlossene gibt es inzwischen die sogenannten "Joe-Cars" im Stadtgebiet Heidelberg und Mannheim/Ludwigshafen. In Neckargemünd wird die Zahl der Nutzer derzeit noch mit 97 angegeben.

Die Idee, auf ein eigenes Auto zu verzichten und sich stattdessen eines mit anderen zu teilen, führte 1998 zur Gründung der Stadtmobil-Gmbh, aus der 2013 eine AG wurde. "Car-Sharing" erfolgt über einen Zugangscode nach Anmeldung, bei der man Ausweis und Führerschein vorlegen muss. Die Fahrpreise inklusive Kraftstoff und Versicherung sind nach Fahrzeugtyp gestaffelt. Es gibt Angebote für Wenig- und Vielfahrer und für diejenigen, die irgendwo zwischendrin liegen. Zur einmaligen Aufnahmegebühr kommen ein Monatsbeitrag und eine Kaution hinzu.

Die Chance, bei Bedarf auch Kleinbusse für die Belegschaft auszuleihen, fand Bürgermeister Volk spannend. Doch jetzt sollen erst mal die Kleingemünder die Chance zum "Auto-Teilen" nutzen.